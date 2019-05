Oscar hjälper Örebro Hockeys stjärnor med tekniken: "Glenn och Mastomäki fick en väldigt fin utväxling"

Han är 27 år, kommer från Stocksund i Stockholm. Och han får Örebro Hockeys spelare att göra övningar som ser en smula, ska vi säga avvikande ut.

Det handlar om skridskoteknik, om att maximera varje spelares förmåga.

Niklas Eriksson, huvudtränaren, förklarar i Trängens ishall en fredag förmiddag i maj.

- Vi tror på att utveckla tekniken på isen. Den här träningen handlar mer om individuella saker, det har inget med lagträningen att göra. vi jobbar med åkningen, att utveckla den. Övningarna ser inte mycket ut för världen, men de är jäkligt tuffa. Det blir en jäkla belastning på benen.

- Oscar själv är väldigt duktig på att genomföra och visa övningarna, och det är viktigt att killarna får se hur de ska göras.

Lite konståkningskänsla över det hela.

- Ja, men lite så. Och Oscar har en ruggigt bra fysik, och det är det som krävs för att kunna utföra övningarna. Starka ben och bra rörlighet.

Oscar Dahlgren fanns med i skuggorna redan under säsongen. Och bidrog till individuell utveckling, främst hos några spelare, menar Niklas Eriksson.

- Han jobbade lite extra med några spelare under säsong. Och särskilt Glenn Gustafsson och Christopher Mastomäki fick en väldigt fin utväxling på det. Vi plockade bort några timmar i gymmet och la till is med Oscar i stället. Och det gav effekt.

Just den duon hade en enorm kurva uppåt mot slutet av säsongen.

Skridskoåkning är grunden, A och O för att spela ishockey. Och det finns kanske en uppfattning att när man är 20-25 år så kan man det på den här nivån.

- Jag tycker att hockeyn i dag har gått mycket åt att nöta detaljer på is. Gå in och kolla på nätet, där du kan hitta hur en sådan som Connor McDavid tränar försäsong på is. Det är imponerande hur skickliga de är och vilken fysik de har, de bästa.

På din tid som spelare, inte jättelänge sedan, såg det inte ut så här på träningarna?

- Nej, men det har kommit de sista tio åren. Främst i Kanada, där spelarna kört mer på is under sommaren. De kliver av någon månad, men de är mycket på is och tränar mycket på de här sakerna. Det har vuxit fram en industri av tränare som har det här som sin födkrok. Att jobba med teknisk utveckling av skridskoåkning, och klubbteknik, och målskytte. Men skridskoåkning är grunden på nåt sätt.

Inte konstigare än att man har specialiserade fystränare?

- Nej, precis. Killarna som växer upp i dag ser mycket på nätet, tar in information därifrån och de ser hur McDavid tränar. Så det är inget konstigt i dag. Det finns redan i Sverige idag personer och företag som jobbar med de här delarna, som inte är knutna till några klubbar. Men jag tror att det kommer att komma mer och mer, säger Niklas Eriksson.

Huvudpersonen själv tonar i någon mån ned sin roll.

- Jag var med en del under den senaste säsongen. Kör J20 och HG (hockeygymnasiet) egentligen, plus att jag i A-laget haft en del spelare som inte fått så mycket istid eller är på väg tillbaka från skador. Eller om de kommer och säger till att de vill köra lite extra.

Det är en del extrema övningar. Som att glida på huk på en skridsko med armar och klubba över huvudet. Det ser garanterat enklare ut än det är, och frestar hårt på muskulaturen, kräver rörlighet och balans.

- Vi kör mycket rörlighet, ligger i ytterlägen och är ganska obekväma mot oss själva.

Det ser lite kantigt ut på en del håll. Det är ovana och lite "konstiga" övningar att göra.

- Jo, precis. Då måste man anpassa lite, killar som kanske kommit upp lite i åren och får lite strul med höfterna, så att de kan vara mjuka och inte få ont. Den fysiska biten som Mattias Mattsson och Andreas Berglund har hand om går hand i hand med det vi gör här.

Teknik i hockey ju ett brett spektra, allt från åka skridskor till att behandla klubba och puck.

Oscar Dahlgren är 27 år, och specialiserad på den tekniska biten.

Hur har det blivit så?

- Jag vet inte, jag kommer från Stocksund och Daniel Broberg och den skolan. Det var där det började.

Daniel Broberg är sedan 2008 sportchef i SDE Hockey. En klubb som fostrat stjärnor i Stockholm.

Fystränare har funnits om inte länge så i alla fall längre. Alla elitlag har en nu. Men tekniktränare är ovanliga än så länge.

- Ja, men det går mer åt det hållet. Hockeyn i stort är med detaljinriktad, och själva spelet är mycket rörlighet i hög fart. Man kan ju inte haka och sånt längre. Och då är det mer att kunna hålla sig rörlig i hög fart, eller ta sig ur situationer på ett bra sätt. Och då är det viktigt med rödlighet, höftöppningar, att kunna ha pucken nära eller långt i från kroppen.

Har du någon speciell utbildning för det här, eller hur har du blivit teknikspecialist?

- Jag har inte gått någon tekniktränarskola. Tror inte att det finns ens. Den skola jag gått i Stocksund är att det där finns en väldigt bra träningskultur, många duktiga spelare kommer därifrån, och det har varit individuellt anpassad träning högt upp i åldrarna. Det kommer väldigt individuellt skickliga spelare därifrån, och om man kan få med sig och lyfta över den delen till dem som är spelskickliga här så tror jag att man vinner mycket.

Alla åker skridsko på olika vis, men man kan maximera sin teknik med rätt träning. Och det gäller även spelare som redan är 30 och äldre. Det finns alltid utveckling att hämta, om man är nyfiken och vill lägga ned jobbet.

- Alla kan åka skridskor som spelar i SHL. Men det går att spetsa till det. Hur kan få högre fart, eller behålla farten bättre. Eller hur de kan få en mer ekonomisk åkstil, som gör att de orkar mer varje byte och fler byten.

Niklas Eriksson framhåller din påverkan på Mastomäki och Glenn Gustafsson. Vad säger du om det?

- Ja, jag vet inte hur mycket påverkan jag hade, det får du nästan fråga dem. Men i "Mastos" fall var han på väg tillbaka efter skada, och var ute på is tidigt med gips och körde trots att de sa till honom att låta bli. Med Glenn jobbade vi med att få hans höfter i sidled, eftersom han bromsade upp lite när han skulle ta en sväng, för att få bättre tryck i skären och behålla fart bättre.

Generellt måste drivet någonstans komma från spelaren.

- Det är viktigt att man vill bli bättre. Jag kan inte komma in och göra någon bättre. Det är spelaren som gör jobbet. Jag kan säga vad jag tycker, och sedan kan vi hitta något tillsammans som de tycker funkar.

Han har meriter från damlandslaget, där han är assisterande förbundskapten.

- Väldigt lärorikt ledarskapsmässigt. Man får vara mer försiktig med hur man pratar med tjejer. Här rinner det mesta igenom, men i en tjejgrupp kan det man säger fastna på ett annat sätt. Vi hade en jäkligt tuff säsong, hyfsad fram till VM, men VM var riktigt tufft.

Damkronorna åkte ur A-VM för första gången någonsin.

Förutsättningarna mellan damkronornas spelare och en SHL-trupp är ganska olika?

- Jo, det är stor skillnad på många sätt. Men samtidigt tycker jag att damerna kan träna lika mycket som killarna här, även fast de kanske måste jobba också. Det är en fråga om att prioritera.