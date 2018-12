Röglemålvakten rasande – fick grovt matchstraff och blir avstängd för gest efter slutsignalen: ”Ville få det att framstå som att vi var mutade”

Det var inte bara förlusten, utan också Patrik Virtas matchavgörande 4–2-mål – där han i powerplay slog till en puck som blivit liggande lös under Ville Kolppanen – som fick Röglemålvakten att gå bananas efter slutsignal i Behrn arena på onsdagskvällen.

26-årige finske ex-landslagsspelaren, som gjort tre säsonger i KHL, ska enligt domaren Sören Perssons vittnesmål till Expressen både ha ropat saker åt domarna – och gjort tecken med fingrarna som antydde att domarna var mutade. Det var det sistnämnda som fick bägaren att rinna över för Persson och hans kollega Patric Bjälkander.

– Han gjorde en gest mot oss, som är helt oacceptabel. Han pekade mot resultattavlan och oss. Sedan gnuggade han tummen mot fingrarna och ville få det att framstå som att vi på något sätt var mutade och tjänade pengar, när han gnuggade händerna på det sättet, säger Persson till Expressen som också frågar om vad Kolppanen sa i samband med 4–2-målet:

– Väldigt otrevliga saker, men jag valde att bortse från det, eftersom han var uppretad av situationen. Men det här kan vi inte acceptera. Alla fyra domare och domarkontrollanten såg vad han gjorde, och då är det ett matchstraff som är straffet.

Det finns två typer av matchstraff i SHL: Game penalty, som normalt inte genererar avstängningar, och match penalty, som automatiskt gör att spelaren ifråga blir anmäld till disciplinnämnden och som nästan alltid ger minst en match avstängning. Kolppanen fick det hårdare straffet. Därmed lär han inte få spela i fredagens hemmamatch mot Djurgården.

Kolppanen var inte nådig i sin kritik av domarna när han pratade med Helsingborgs Dagblad efter matchen, och kritiserade främst att Virtas mål inte blev bortdömt, trots videogranskning:

– Jag hade pucken under mitt högra ben och killen kom och tryckte till mig och pucken gick in. Jag fattar inte hur man kan få göra det i nästan 2019-talshockey. Vi har miljoner kameror, och miljoner och åter miljoner euros som spenderas på all vacker högteknologisk utrustning och sen tar domaren allt personligt och ruinerar vår kväll, säger han till tidningen.