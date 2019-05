Så ändrar Örebro i försäsongsupplägget – inget utlandsläger: ”Kölnresan har ändå slitit hårt på gruppen”

På torsdagen återsamlades Örebro efter några veckors egenträning och semester. Den första dagen bestod av tester medan man på fredagen körde ett ispass, följt av fys på eftermiddagen.

Ispass i maj kanske får några att haja till men även i fjol körde Örebro en del på is under våren och det är något som lär bli en vana för många lag, menar tränaren Niklas Eriksson.

– Jag tror att det kommer mer och mer. Tittar man på NHL och Nordamerika hur man tränar där så är det mycket is under den här delen av året. Sedan är det ju inte lagträning utan det är ganska stor skillnad. Det är mer individuellt. Det är teknikträning och skridskoteknik framför allt, säger Eriksson efter fredagens pass i Trängens A-hall.

Hur mycket ispass kommer ni att köra?

– Vi kommer vara här under maj månad, två pass i veckan, sedan tar de bort isen så juni blir utan is. Sedan när spelarna har sin månad med eget ansvar i juli så vet jag att vissa killar kommer att vara på is. Jag skulle ändå säga att hockeyn går mot att man kör mer på is för att man jobbar med olika saker och mycket individuella skills.

Långt ifrån hela laget är samlat. Flera av de utländska spelarna är inte på plats och några av svenskarna har nyligen spelat i landslaget.

– Vi har en grupp spelare som vi vill jobba med. Sedan ska vi spela hockey, vi ska inte bli orienterare och ha fantastiska värden utan det gäller att ha konditionsmässiga värden som gör att man kan träna bra och ha en bra återhämtning. Där kommer vi vara när serien drar i gång, säger Eriksson och fortsätter:

– Det gäller att få spelarna i så bra fysisk form som möjligt. Jag tycker det är en resa som är viktig men jag tycker vi har bra koll på det tack vare Andreas Berglund och Mattias Matsson som jobbat med laget i många år som fysansvariga. De har fått upp en testbank och vi vet vad vi vil ligga på som lag och individuellt. Vi har ganska klart för oss vad varje spelare behöver för at prestera på elitnivå.

Laget är samlat och kommer så att vara ett tag innan de skiljs åt för egenträning under sommaren. Skillnaden i år är att laget inte skiljs åt vid midsommar.

– Det är ganska exakt två månader vi kommer köra nu. Vi väljer att köra en vecka till efter midsommar. Vi skjuter på det en vecka så vi blir lediga i stort sett hela juli i stället.

Varför?

– Ser man till övriga familjemedlemmar så har de ledigt också och oftast i juli. Man behöver inte mötas upp så himla tidigt, nästan mitten på juli. Nu lägger vi en vecka till så man har ledigt i juli. Det känns bättre att göra så. Jag vet flera lag som gjort så de senaste åren.

Örebro har spikat sex försäsongsmatcher, den första ett derby borta mot BIK Karlskoga 14 augusti. I nuläget är ingen match inplanerad vecka 34, 19-25 augusti.

– Där kommer det att bli en match men den är inte hundra spikad. Förmodligen kommer vi att spela då, säger Eriksson,

Samtidigt står det klart att det för första gången under klubbens alla år i SHL inte blir något utlandsläger.

– Nej, inte i år. Vi hade en turnering på gång men det blev aldrig av så då valde vi att jobba på det här sättet. Vi kommer att ha ett bra upplägg på försäsongen. Det har varit en rolig grej för laget att åka till Köln men samtidigt kan vi nu fokusera lite mer på träning. Kölnresan har ändå slitit ganska hårt på gruppen. Tre matcher på tre dagar och flygresor och sådana bitar. Hockeymässigt tror jag inte vi förlorar på det.

Är det aktuellt att ni åker iväg någonstans här i Sverige?

– Jo, någon form av resa har vi pratat om men mer för att göra något med gruppen. Men det får framtiden utvisa. Vi känner ändå att iv fått ihop ett matchschema som känns bra.

Örebros försäsongsschema

Spelorter inom parentes.

Onsdag 14 augusti 19:00: BIK Karlskoga-Örebro Hockey (Karlskoga).

Fredag 16 augusti 19:00: Örebro Hockey-Linköping (Spelort ej spikad).

Onsdag 28 augusti 19:00: Brynäs-Örebro Hockey (Fagersta).

Torsdag 29 augusti 19:00: Leksand-Örebro Hockey (Ludvika).

Söndag 1 september 16:00: Södertälje-Örebro Hockey (Eskilstuna).

Fredag 6 september: Örebro Hockey-HV71 (Örebro).

Fler matcher kan tillkomma.