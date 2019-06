SHL TOPP 14: Här är tränarna som vinner mest – därför hamnar Örebros tränare sist på listan

Hockeypuls SHL-lista går ut varje lördag och fokuserar vanligtvis på silly season. Men den här veckan riktas fokus mot hjärnorna på bänken – huvudtränarna. Hockeypuls har kikat på varje huvudtränare och hur deras lag har levererat resultatmässigt.

Statistiken har räknats ut på upp till och med de senaste fem säsongerna som tränaren i fråga haft uppdrag som huvudtränare för ett lag på elitnivå, och endast grundseriematcherna är medräknade. Säsonger som tränaren eventuellt varit assisterande är inte inräknade. Procentsiffran är avrundad till närmaste heltal.

Procenten är alltså andelen vunna matcher – seger efter förlängning och/eller straffläggning är inräknat.

Det ger en unik lista som visar vilken av de nuvarande SHL-tränarna som varit mest framgångsrik de senaste åren.

1) Roger Rönnberg, Frölunda – 63 procent

Kommentar: 47-åringen har fört Frölunda till två SM-guld på fyra år, och de fem senaste åren har hans lag varit en segermaskin.

Vinster–förluster: 168–95.

2) Stefan Lundh, HV71 – 63 procent

Kommentar: 59-åringen är en av SHL:s mest erfarna coacher och välrespekterad. Det är inte så konstigt. Han tog över huvudansvaret för HV71 i slutet av november, och lyckades vända trenden och göra laget vinnande. Innan dess tog han upp Pantern i hockeyallsvenskan och innan dess blev han ungersk mästare.

Vinster–förluster: 137–79.

3) Johan Pennerborn, Färjestad – 61 procent

Kommentar: Har "bara" gjort två säsonger i SHL, innan dess skapade 47-åringen segermaskiner av Färjestads U16-lag och i division 2 med Grums, som inte tagits med i beräkningen här. Ändå en mycket fin siffra.

Vinster–förluster: 63–41.

4) Roger Melin, Leksand – 60 procent

Kommentar: En av Sveriges mest respekterade och erfarna tränare. Som alltid är det resultaten som talar, och Melin har en lång karriär men här tittar vi på de fem senaste åren. Gjorde Linköping och AIK framgångsrika 2014–17, men fick sparken från Brynäs efter sex förluster på åtta matcher, och dömdes då ut på sina håll. Bevisade motsatsen med att leda Leksand till 17 segrar på 23 matcher i grundserien i fjol, och senare avancemang till SHL.

Vinster–förluster: 114–76.

5) Håkan Åhlund, Oskarshamn – 60 procent

Kommentar: Har tre säsonger bakom sig som huvudtränare, och det har gått bra i samtliga. Gjorde Pantern framgångsrikt under två år, även om han sedan fick sparken under former som ännu inte blivit helt klarlagda. Framgången med Oskarshamn förra säsongen är en story i sig.

Vinster–förluster: 80–53.

6) Sam Hallam, Växjö – 59 procent

Kommentar: Tillhör fortfarande, 39 år gammal, det yngre gardet av ligans tränare men nämns ofta som en av de allra bästa. Placerar sig också högt på den här listan – noterbart är dock att hans Växjö under förra säsongen förlorade fler matcher än de vann, för första gången sedan Sam Hallam tog över huvudansvaret i klubben.

Vinster–förluster: 160–113

7) Bert Robertsson, Linköping – 58 procent

Kommentar: Den kommande säsongen blir den första riktiga som huvudtränare för 44-åringen – Linköping hoppas att han ska lyfta laget, och kanske har de tittat på hur Skellefteå presterat när Robertsson varit en del av ett slags delat ledarskap. Så var det säsongerna 2016–17 och 2017–18, och den sista säsongen tog sig laget till SM-final. Totalt 58 procent vinster de två säsongerna gör att Robertsson placerar sig högt på den här listan, men det blir ändå lite upp till bevis för honom.

Vinster–förluster: 60–44.

8) Peter Andersson, Malmö – 57 procent

Kommentar: 53-åringen har på ett imponerande sätt fört Malmö till två semifinalplatser under sina tre år som huvudtränare där, och bakåt i historien tog han ju Örebro till högsta serien. Det visar sig även i statistiken – 57 procent är en fin siffra. Peter Anderssons lag vinner klart mer än de förlorar.

Vinster–förluster: 147–113

9) Thomas Berglund, Luleå – 57 procent

Kommentar: "Bulan" gjorde succé med Brynäs, som han sakta byggde upp till en utmanare om SM-guldet, och gör nu succé i Luleå. Det syns i den här statistiken. De senaste åren har hans lag varit segermaskiner och med 50-åringen i båset är Luleå en guldkandidat nästa säsong.

Vinster–förluster: 127–95

10) Cam Abbott, Rögle – 51 procent

Kommentar: Har ingen lång tränarkarriär än så länge, men på de tre säsonger 35-åringen har coachat Rögle respektive Växjös A-juniorer har hans lag vunnit mer än de förlorat, med liten marginal. Största förändringen var när han kom in i Rögle som då vunnit fyra av 17 matcher – och efter det fick laget att vinna 16 av 36. Siffran endast för Rögle är 45 procent.

Vinster–förluster: 70–66.

11) Magnus Sundquist, Brynäs – 49 procent

Kommentar: 53-åringen fick gott renommé efter succésäsongen 2015–16 när han, mot oddsen, förde Tingsryd till toppen av hockeyallsvenskan, och en sjundeplats året efter. I övrigt har det inte gått fullt så bra. Bara 13 segrar på 37 matcher med Brynäs i fjol och hans lag har alltså bara vunnit ungefär hälften av matcherna de senaste fem åren.

Vinster–förluster: 114–118.

12) Robert Ohlsson, Djurgården – 49 procent

Kommentar: 44-åringen har haft huvudansvar i tre säsonger i Djurgården. Var kritiserad under första säsongen, när laget förlorade 40 av 52 matcher. Men trots att hans lag endast vunnit hälften av matcherna är det få som kritiserar honom nu – inte efter att Djurgården tog sig till SM-final i fjol.

Vinster–förluster: 82–84.

13) Tommy Samuelsson, Skellefteå – 48 procent

Kommentar: Har varit med oerhört länge, både i Sverige och utomlands, och tog Skellefteå till en semifinalplats den senaste säsongen. De fem senaste säsongerna har dock hans lag bara vunnit över hälften av matcherna en säsong (Färjestad 2015–16) och totalt landar siffran på strax under den nivån.

Vinster–förluster: 119–128

14) Niklas Eriksson, Örebro – 47 procent

Kommentar: Började sin tid som huvudtränare i Örebro med en 7–1-seger, och faktum är att den senaste säsongen är hans enda under de senaste fem åren som hans lag vunnit fler matcher än de förlorat. Det lyckades han inte med under någon av säsongerna innan dess med Almtuna, och det drar ner 50-åringens segerprocent. Men det kanske är ett tecken på att Örebro kan lyfta med honom i båset nästa säsong.

Vinster–förluster: 97–110.