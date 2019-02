Succé för nya kedjan – gav Örebro drömstart i viktiga segern mot Timrå: ”Har spelat upp sig – hade en ganska tuff start när han kom hit”

Örebro Hockey studsade tillbaka från brakförlusten senast, 7–1 borta mot Färjestad i torsdags, och klättrade upp på rätt sida av kvalstrecket genom att på lördagen besegra tabelljumbon Timrå med 3–2.

Bakom segern: En helt ny kedjeformation. Patrik Virta, som värvades som center i november men mest använts som ytterforward, var tillbaka i mitten och fick Jere Sallinen och Anton Hedman bredvid sig. Då dröjde det inte ens sju minuter innan formationen hade satt Örebro i tvåmålsledning:

► Drygt fyra minuter in i matchen vann Virta en tekning i egen zon bak till Sallinen, som hittade Hedman i mittzon, som i sin tur frispelad Virta som störtat i djupet, till höger. Och finländaren gjorde inget misstag när han kom sopren med Niklas Svedberg.

► I kedjans nästa byta, 2,5 minuter senare, räddade backen Rasmus Rissanen kvar en puck i offensiv zon och drog in den på mål, där Hedman styrde in 2–0.

– Nya kedjan fungerade bra, tycker jag. Det var kul att vi fick en så bra start, som vi kunde bygga vidare på, då går det lättare, säger Hedman som dock inte glömt de tre tappade 3–0-ledningarna den här säsongen:

– Klart det var viktigt att få göra två tidigt. Samtidigt har vi sabbat några ledningar innan, så vi vet att ingenting är klart förrän det är klart.

Men klart blev det, till slut. Henrik Törnqvist reducerade förvisso för Timrå halvvägs in i andra perioden, men Nick Ebert dundrade in 3–1 mindre än två minuter senare. Och trots att Timrå tog ut målvakten och spelade med en – och sedermera två, efter en utvisning på Rissanen – utespelare mer än Örebro dröjde det tills fyra sekunder återstod innan Timrå fick in nästa puck. Någon kvitteringschans hann aldrig skapas.

– Det var en svår match på förhand, och vi hade fått oss en rejäl utskåpning i Karlstad häromdagen, så vi var revanschsugna. Det är svårt att ta sig an en sådan här match på rätt sätt, det gäller att vara avslappnad samtidigt som man är medveten om hur viktig matchen är, säger Hedman.

Vad sa ni till varandra i går, efter matchen i Karlstad?

– Det som var skönt var att vi hade den här matchen bara två dagar senare. Egentligen var det bara att glömma matchen mot Färjestad, vi pratade inte så mycket om den förutom att vi gjorde någon ändring defensivt. Det var bara att komma hit på fredagen och försöka ha en bra träning, ladda batterierna och få behandling. Sedan tog vi nya tag, och det var skönt att vinna den här matchen.

Den 32-årige SHL-veteranen Hedman har varit nedpetad i fjärdekedjan senaste tiden, och bara svarat för en poäng på åtta första matcherna 2019. Men i ny omgivning blev det alltså både assist och mål inom några minuter.

– Jag tycker att jag gör en bra match, och det är kul att kunna bidra, säger han ödmjuk.

Virta gjorde också en bra match nu när han var tillbaka som center ...

– Han har bra spelsinne, bra fart. Han kan helt klart spela center. Han har spelat upp sig, hade en ganska tuff start när han kom hit, men han har blivit bättre och bättre. Och nu gjorde han en riktigt bra match i dag.

Totalt svarade Hedman, Sallinen och Virta för tio av Örebros 25 skott på mål i matchen, och låg bakom fler farligheter än de båda målen.

– Förutom när det blev mycket boxplay i mittperioden så tycker jag att vi skapade många lägen. Det är definitivt något att bygga vidare på.

Så kan det bli, men först väntar drygt en veckas landslagsuppehåll. Örebros näst match spelas borta mot Rögle, den 12 februari.

Laget får fira uppehållet på fast mark i tabellen, eftersom Mora på lördagen förlorade borta mot Karlstad. Läget i kampen om kvalplatserna med 13 omgångar kvar: Örebro har 45 poäng, Mora 43 (och sämre målskillnd) och Timrå 36 (men har en match mindre spelad).

– Det är klart det kommer bli tajt, det kommer komma ned till de sista omgångarna. Alla matcher som är kvar är jätteviktiga när man räknar ihop poängen. Det var viktigt för moralen i laget att få med sig en seger innan uppehållet, säger Hedman.