Tog bakvägen till toppen – Örebroförvärvet om karriärvalet, hetsen kring tv-pucken och nykterheten: ”Drack hallonsoda när vi gick upp”

Googlar man Mathias Bromé så går det att hitta en intervju som Sico gjorde med honom för några år sedan. Där han bland annat får frågan om han har någon last i livet.

Svaret: Att han sover för mycket, ibland tre-fyra timmar efter träningarna.

Bromé skrattar när det hela kommer på tal.

– Det är fortfarande så. Tjejen kan bli galen när jag ligger och sover för länge, säger han.

Går det inte ut över nattsömnen?

– Ja, men det där var nog när jag bodde i ”Happis” (Haparanda).

Det var så mörkt att det bara blev så?

– Ja, haha. Man behövde inte dra för gardinerna, det var mörkt ändå och så jäkla skönt. Det blev tre-fyra timmar utan problem.

Så vad är det för människa Örebro Hockey värvat egentligen? En ständigt trött sjusovare utan någon som helst energi?

Inte alls. Skulle Mathias Bromé få bestämma så hade det varit full fart hela tiden. Som det var i Mora där faktiskt jobbade vid sidan om hockeyn.

– Jag var på FM Mattsson och sålde och skickade fakturor. Även om det var bara en tre timmar om dagen så fick man något annat i livet. Det är inte så att vi behöver jobba, det är inte vad det handlar om. Jag jobbar för att jag vill ha det sociala. En dag kommer det ta slut. Då tycker jag man ska vara förberedd på vad som kommer. Sedan trivs jag socialt med det. Jag skulle inte ha några problem att jobba i år heller. Så vi får se om det finns möjlighet till det i Örebro.

Efter tre år i Mora lämnade Bromé för Örebro Hockey där han nu hunnit avverka sin första träningsvecka.

– Det känns bara bra. Vi kör den fysen som jag kört förut. Sedan är det alltid tufft att starta upp, så är det ju. Men det är bara första veckan. Det kommer.

Varför blev det Örebro till slut?

– Jag kände att det är rätt steg för mig att ta. Örebro är en klubb som vill framåt. Jag är fortfarande ung och vill framåt. De erbjuder mig en bra plattform att utvecklas på och ta nästa steg i min karriär. När jag fick förfrågan att komma hit så kände jag direkt att det var intressant. Sedan löste det sig och nu står jag här i dag.

Det snackades annars om att i stort sett varje SHL-klubb ville ha dig?

– Det är klart det är smickrande att lag vill ha en. Samtidigt handlar det inte om hur många klubbar som vill ha en. Det handlar om att du ska välja rätt och det du tror är bäst för utvecklingen för att ta nästa karriärsteg. Till slut så … eller från första början tyckte jag väl att Örebro var rätt val för mig. Jag är otroligt glad att få vara här.

Men även om laget avslutade bra i fjol så har det varit några skakiga säsonger för klubben. Avskräckte inte det?

– Nej, det tycker jag faktiskt inte. Det en resa du måste göra i SHL. Det är ingen liga som man blir en toppklubb i på en gång. Det tar sin tid att bygga upp det och nu tycker jag verkligen att det är något riktigt bra på gång. Det var därför jag tog steget att komma hit. Bra tränare, bra ledning och allting. De är på rätt väg. Det känns otroligt kul att vara med på den resan.

Vad har du för känsla kring lagbygget?

– Jag tycker det känns bra och kul. Det är många unga, som kommit från allsvenskan och tagit stora steg och nu ska ta nästa steg, säger Bromé och riktar blicken mot lagkamraten Daniel Muzito-Bagenda som sitter bredvid och intar sin lunch.

– Som Bagenda här som också varit i allsvenskan. Jag har gjort den resan själv. Om det känns jobbigt så kan man fråga mig och jag hjälper gärna till. För det är inte ett lätt steg att ta. När jag kom upp första året i SHL så trodde jag att skulle kunna göra exakt samma sak som i allsvenskan.

Så enkelt var det inte?

– Det gick inte. Det går fortare och du måste vara smartare där ute. Men samtidigt måste du våga. Vågar du inte kommer du aldrig lyckas. Det är det som är viktigast.

Mathias Bromé är endast 24 år men känns nästan äldre än så när man pratar med honom. Det är långa och kloka resonemang som andas livserfarenhet. Men så har han också hunnit vara med om en hel del under sin trots allt relativt korta karriär.

– Jag gick hockeygymnasiet i Västerås men i A-laget fick jag inte spela jättemycket och hade ett år kvar på kontraktet. Jag hade samtal med Niklas (Johansson, då sportchef i Västerås) om det. De hade ett lag som satsade på att gå upp och jag räckte inte riktigt till. Jag kände att jag behövde ta ett eller två steg tillbaka för att kunna ta steg framåt senare. Då tog Per Kenttä mig till Asplöven, berättar Bromé.

Det var där det tog fart med 27 poäng på 51 matcher. Dessvärre åkte Asplöven ur hockeyallsvenskan, men för Bromé hade karriären börjat ta fart på allvar. Året efter hamnade han i Mora och det slutade med dundersuccé. 49 poäng på 51 matcher och en tongivande spelare när Mora lyckades ta klivet upp i SHL.

– Där hade jag Jeremy Colliton och Thomas Mitell som hjälpte mig mycket. Jeremy alltså, jag hade folk som inte ens spelade som inte kunde säga något dåligt om honom. Då har man lyckats rätt bra. Det var otroligt mycket feedback och mycket video. Mora är som en familj. Jag trivdes fantastiskt bra där. Tre underbara år.

Jag tycker många unga borde försöka att inte lyssna på vad andra tycker. Det kanske är bäst att vara i allsvenskan ett år till och vara där. Att utvecklas och sedan ta steget.

Tre år där Mathias Bromé fullbordade resan som gått via bakvägar till att bli en etablerad SHL-spelare och landslagsman.

– Det gäller att inte ha för bråttom. Jag har varit inne på det i många intervjuer tidigare om unga killar i tv-pucksåldern som inte kommer med. Då blir man ledsen, men det är sådana grejer som du blir starkare av. Det kommer inte att gå framåt hela tiden, ibland tar det lite längre tid.

Han spelade aldrig tv-pucken och gjorde aldrig några landskamper på juniornivå. Den gångna säsongen gjorde han Tre Kronor-debut. Hans egna resa gör att han brinner extra för att hjälpa andra. När tv-pucken kommer på tal så märks en frustration kring hans sida.

– Jag tycker det är alldeles för mycket hets. Det ska gå så jäkla fort med allt. Ta ett steg tillbaka sen kan du ta två till framåt. Det är inte när man är 18 som man ska vara som bäst utan det är kanske vid 26-27.

Han fortsätter:

– Jag tycker många unga borde försöka att inte lyssna på vad andra tycker. Det kanske är bäst att vara i allsvenskan ett år till och vara där. Att utvecklas och sedan ta steget. Chansen finns alltid kvar och det är det jag försöker säga. Jag själv var inte mogen att spela i en toppklubb utan behövde komma till ett lag där jag skulle få spela mycket och då gick jag till Asplöven.

Han riktar ett tack till sina föräldrar som stöttat under alla år.

– Mamma och pappa har aldrig pushat mig till någonting och det är jag otroligt tacksam för. Det är därför jag tagit de stegen som jag har gjort också.

Har du sett andra exempel på när det varit tvärtom?

– Ja, det har jag. Jag har sett mycket. Men det är inte så många som lyckas bara för att man är med i tv-pucken. Det är inte det som krävs, säger Bromé och fortsätter:

– När jag var i Huddinge så tränade jag ofta på kvällarna med de yngre för att jag tyckte det var roligt. Då försöker man lära dom hur det är. Sedan vill inte alla veta och de får man acceptera.

Det låter som att du vill vara en ledare?

– Ja, alltså, jag har ju varit med länge. Eller kanske inte så jäkla länge men jag har varit med när det varit tufft och inte fått spela och sådana grejer. Du lär dig hur du ska hantera saker och det är det viktiga. Det är som när vi åkte ur med Mora. Man kan ta intervjuer när man gjort fyra mål eller något men inte när man åkt ur? Det är lite sådant jag tycker man ska kunna lära sig. Du ska kunna ta det när det går bra men du ska också kunna ta det när det går dåligt. Det tycker jag man ska lära sig.

Du har beskrivit dig som en hårt arbetande forward, jobbig att möta och bra på rören. Vad känner du att du utvecklat framför allt?

– Det är väl att göra mål och även lägga fram passningar. Jag har väl kunnat det hela tiden men kanske inte använt det lika mycket. Det är väl mitt spelsinne som är min styrka, sedan är jag oftast framför kassen där målen görs.

Vilka är de skönaste målen att göra?

– Det är nog som när jag avgjorde här i Örebro med en ”Foppa” för två år sedan. Jag har gjort det mot Malmö också.

Du har självförtroende i sådana situationer?

– Ja, det är då man vill visa vad man går för. Det är då man ska sticka upp.

Jag läste en intervju med Malmös Emil Sylvegård. Där nämnde han dig som en av de som snackar mest på isen?

– (Skratt) Sylvegård alltså. De kommer byta ut Wahlgrens värld mot Sylvegårds värld snart. Nej, men det är väl lite så. Sedan kände jag första året i SHL och det sista i allsvenskan att det var lite mycket av det. Jag kände i år att jag tog det lugnare. Då kände jag att jag fick lite mer med mig. Samtidigt kan det vara matcher där man känner ”fan i dag är jag inte riktigt där”. Då behöver man komma in i det och det är då man kan använda det mer. Det är en vågskål för hur man ska vara.

Är det svårt att hålla den balansen?

– Ja så är det. Jag hatar att förlora och man brinner ju. Men man lär sig med åren (skratt).

Mathias Bromé har gjort för vana att gå sin egen väg och inte bry sig så mycket om vad andra tycker och tänker. En annan sak som kanske sticker ut en aning är hans val att välja bort alkohol. Han är nykterist.

– Yes, jag har aldrig druckit, inte snusat, inte rökt. Jag känner att jag inte får ut något av det. Om det inte är något du behöver så tycker jag inte det är något du behöver börja med heller. Det är ett val jag gjort och det är väl lite udda i hockeybranschen. Men jag har tagit det valet och det är något jag är stolt över också. Att kunna visa att man inte behöver det för att ha roligt ändå.

Man måste gå in från första början med att det är ett krig. Det är från omgång ett du måste börja vinna. Och jag är så förbannat less på att förlora

Annars är det väl en miljö med hockeyn att man kanske går ut och tar några glas efter en lördagsmatch. Kan det vara tufft?

– Absolut inte. Jag är så trygg i mig själv så jag behöver inte bevisa någonting. Om de tar en öl kan jag ta en cola den dagen. Jag håller mig till vatten. Det duger gott och väl.

Så när ni gick upp i SHL med Mora och champagnen flödade …

– Då drack jag Hallonsoda, säger Bromé och flinar.

Det där flinet ligger nära till hands hela tiden hos honom. Men så ser han sig också som en glädjespridare.

– Jag försöker alltid sprida mycket glädje och vara en rolig kille. Sedan ibland kanske det blir mycket skratt. Samtidigt när man tränar ordentligt så ändrar man om och har ett ordentligt fokus.

Det är fortfarande bara maj men blicken är redan riktad mot september och SHL-premiären. Mathias Bromé har redan hunnit skriva många kapitel på sin hockeyresa men är redo att skriva många till, och nu med sitt Örebro Hockey.

– Vi behöver få in vinnarkänslan. Det spelar ingen roll om du spelar första fyra omgångarna i serien och torskar två i sudden. Det är två poäng som försvinner som är två man kanske behöver när du summerar säsongen. Man måste gå in från första början med att det är ett krig. Det är från omgång ett du måste börja vinna. Och jag är så förbannat less på att förlora. Vi ska ändra det till att bli ett vinnande lag, säger Bromé.

Mathias Bromé

Född: 29 juni 1994 i Örby.

Familj: Sambon Julia.

Bor: Just nu hos sambons föräldrar i Lindesberg men flyttar snart in i lägenhet i centrala Örebro.

Klubbar: Huddinge, Västerås IK, Asplöven, Mora IK, Örebro Hockey.

Allsvenska matcher/poäng: 190/94

SHL-matcher/poäng: 114/62 (kval inräknat).

Landskamper/poäng: 4/2.

Längd/vikt: 182 cm/83 kg.