Tunga skadebeskedet efter Örebros bortatriumf – forwarden riskerar missa resten av säsongen: ”Är inte bra”

Kalle Olsson har under en tid bildat en framgångsrik kedja med Tom Wandell och Viktor Lodin. Olsson, som är inne på sin sjunde säsong i Örebrotröjan, har tagit ett stort defensivt ansvar, inte minst i det boxplay som blir allt bättre och bättre.

Men mot HV71 var olyckan framme. Ett skott tog illa på honom i den andra perioden och efteråt kom dystra besked från tränaren Niklas Eriksson.

– Tyvärr är det inte bra. Han blockade skott där och täckte väl med handen, så antingen är det en spricka eller så är den av. Det är första analysen av skadan så han åker hem till Örebro i morgon och får det gipsat, säger Eriksson.

Då är det färdigt för resten av säsongen?

– Det behöver det kanske inte vara. Det beror på hur lång vår säsong blir, men han är borta några veckor till att börja med.

Så resten av grundserien?

– Ja, så skulle man kunna säga.

Ett dystert besked, men samtidigt fanns där också många betydligt gladare besked. Inte minst det faktum att Örebro lyckades hålla undan till femte raka segern.

– Det är en bra känsla just nu. En krigarseger för oss. Vi öppnade bra och första är jag jättenöjd med. Vi sätter dem under press. Sedan i andra kommer vi lite ur rytmen och HV tar över spelet där vi tar någon onödig utvisning och någon olycklig. Vi lyckades inte bryta tillbaka när vi blev fulltaliga.

– Sedan tycker jag att vi kommer ut i tredje perioden och spelar enligt planen. Det är kanske att vi blir översköljda men jag tycker att vi skyddar målet på ett väldigt bra sätt och hjälper Jhonas (Enroth) i kassen. Vi fortsätter på en bra trend. Det som det handlar om i grund och botten för att vinna är ett hårt jobb och det tycker jag alla visar. Alla spelare checkar in och har så gjort under en längre tid nu. Det är en bra känsla i gruppen just nu, säger Eriksson.