Uttagen till Tre Kronor – Mastomäki överraskad men ändå inte: ”Började känna att chansen fanns”

Säsongen med Örebro tog slut förra måndagen. Men särskilt länge behövde inte Christopher Mastomäki sörja innan han fick beskedet att hans säsong förlängs.

På måndagen kunde Sporten och Hockeypuls avslöja att 22-åringen blivit landslagsuttagen vilket senare bekräftades.

Mastomäki är uttagen till Tre Kronors trupp till matcherna mot Slovakien och Ungern nästa vecka.

– Superroligt. Det ska bli jättespännande. Jag fick samtalet dagen efter att vi åkt ur mot Växjö, berättar Mastomäki.

En liten tröst, kan man säga?

– Ja, liten tröst blir det. Det blir alltid en tomhet när säsongen tar slut. Det är ju skönt att känna att man förlängt säsongen.

Var det här någonting du trodde på egentligen?

– Vad ska man säga, tidigare var det väl inget jag såg framför mig så det blev en väldigt positiv överraskning. Men jag har känt att jag känt att jag spelat bra på slutet och jag började känna att chansen fanns efter säsongen.

Redan i första omgången bröt Mastomäki handleden och det blev uppförsbacke direkt. Men ju längre året gått desto bättre har han spelat och de sista månaderna bidrog han starkt i den bland fansen populära fjärdekedjan med Jordan Boucher och Glenn Gustafsson. Mastmäki landade till slut på fyra mål och tio assist, nytt poängbästa för hans del i SHL.

– Det var inte en optimal start och det var tufft att komma tillbaka där i början. Men sedan fick jag ordning på grejerna och det kändes bra i handleden och kroppen. Jag spelade bättre hockey ju längre säsongen led.

Vad känner du att du har utvecklat framför allt?

– Det är väl egentlige n allt. Men jag känner mig mer involverad i spelet nu och skapar mer offensivt. Sedan har defensiven varit bra tidigare men nu tycker jag nästan att det blivit ett snäpp bättre. Jag vill vara pålitlig över hela banan och det känns som det blivit så.

Tre Kronor samlas tisdag nästa vecka och reser till Topolcany för match mot Slovakien på torsdagen. Dagen efter väntar Ungern i Budapest.

– Jag går in med inställningen att tuta och köra. Det finns ingenting att fundera på egentligen. Det ska bli fruktansvärt roligt och en bra erfarenhet att bära med sig till nästa säsong. Det gällera tt visa att man verkligen vill vara med och inte bara är där. Jag ska försöka göra skillnad.

Matcherna är Tre Kronors första i uppladdningen inför VM. Dit lär dock inte Mastomäki nå, vilket han själv också inser.

– Nej, vad jag förstår kommer det väl bara vara NHL-spelare. Jag tänker ingenting på det. Det enda jag tänker på är att jag ska göra det så bra jag kan de matcher jag får. Resten kan jag inte påverka.

Christopher Mastomäki är inte ensam Örebropelare i truppen. Även målvakten Jhonas Enroth och backarna Jonathan Andersson och Linus Arnesson är uttagna.

► Christopher Mastomäki

Ålder: 22.

Längd: 192 centimeter.

Position: Center.

Skjuter: Vänster.

Född: Nacka.

Moderklubb: Älta.

Tidigare klubbar: Djurgården (2011/2012), Västerås (2012–2015), Luleå (2015-2017).

Landskamper: 5 U17, 4 U19 och 8 U20.

MÅLVAKTER

Jhonas Enroth, Örebro. Samuel Ersson, Västerås.

BACKAR

Simon Bertilsson, Brynäs. Jonathan Andersson, Örebro. Linus Arnesson, do. Philip Holm, Torpedo Nizhny Novgorod. Lukas Bengtsson, Linköping. Viktor Svedberg, Barys Astana.

FORWARDS

Linus Sandin, Rögle. Ted Brithén, do. Leon Bristedt, do. Lucas Elvenes, do. Daniel Zaar, do. Adam Brodecki, Linköping. Joel Kellman, Brynäs. Jesper Boqvist, do. Malte Strömwall, KooKoo. Christopher Mastomäki, Örebro. Anton Lander, Bars Kazan. Dennis Rasmussen, Metallurg Magnitogorsk.