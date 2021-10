Shout Out Louds är tillbaka med ny musik. Nya albumet "House" kommer i februari nästa år, en skiva som föregås av singeln "As far away as possible" som släpps i dag.

Bandets senaste album "Ease my mind" kom 2017. För att fira den nya skivan ger de sig också ut på turné under våren. Den 26 mars spelar de på Frimis i Örebro.

Turnéplan: 18/3 Uppsala, 19/3 Göteborg, 25/3 Malmö, 26/3 Örebro, 1/4 Kalmar, 2/4 Linköping.