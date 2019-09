Siffrorna visar – Kif Örebro på väg mot historisk nykomlingssuccé

Att Kif Örebro är tillbaka i damallsvenskan med besked är ingen nyhet. Men nu går det faktiskt att börja ana hur pass stark återkomsten är.

Trots en något svagare form på slutet har laget i detta nu samlat ihop 26 poäng på 16 spelade matcher. Det räcker för närvarande till en sjätteplats i tabellen. Men sex matcher återstår att spela och än finns goda förhoppningar om att blanda sig i de absoluta topplaceringarna.

Det finns också fina förutsättningar att skriva in sig som en av damallsvenskans bästa nykomlingar på 2000-talet. Faktum är att det bara är åtta lag som samlat in fler än 26 poäng under sin debutsäsong i damallsvenskan.

2010 fick serien ta emot två riktigt starka nykomlingar. Tyresö, som sedermera vann SM-guld 2012, tog hela 40 poäng under sin debutsäsong och är därmed den bästa nykomlingen under 2000-talet. Samma år tog Jitex 33 poäng, vilket är den nästa bästa noteringen av en nykomling.

Kif Örebros poängsnitt ligger på 1,625 poäng per match. Slår man ut de på de återstående sex matcherna skulle Kif ta nio eller tio poäng till den här säsongen. Således skulle man passera Jitex och bli den näst bästa nykomlingen sedan millennieskiftet.

– Ska vi titta på poäng så tog vi 13 poäng på de första sju matcherna och 13 på de sju efter det. Det är klart att vi vill fortsätta, men om vi fokuserar på att göra bra prestationer så kommer poängen att ramla in. Vi ska fullfölja de sista sex matcherna och när vi summerar säsongen så kommer vi nog att vara nöjda, säger tränaren Stefan Ärnsved.

Nästa chans till poäng är under söndagen borta mot Vittsjö i en match som sänds på na.se. Vittsjö som också haft en stark utveckling och ligger på andraplats i tabellen.

– Otroligt tuff bortamatch. De har varit väldigt starka i år, framförallt på hemmaplan. De är väldigt kraftfulla och raka i sitt spel. De är tuffa att möta på den lilla planen, så jag förväntar mig en match med mycket kamp.

Vad blir nyckeln för er?

– Att vi tar kampen en sån här match och att vi vågar spela vårt spel när vi har bollen. Vi gör en jättebra prestation mot Kristianstad och är i mitt tycke nästan fullkomligt överlägsna. Vi måste fortsätta tro på det vi gjort, så kommer resultaten.

Laget har nu en något nedåtgående trend resultatmässigt. Två raka förluster och fyra nederlag på sex matcher är formkurvan för Kif.

– Det är aldrig roligt att förlora fotbollsmatcher, men när man zoomar ut så jobbar vi hela tiden med att bli bättre som lag och som individer. Tittar vi på förra matcher så är vi väldigt nöjda, men vi har detaljer att jobba vidare på som hur vi tar avslut. Så länge vi fortsätter med det är det inte svårt att hitta motivation.

Den enda som saknas i Kif Örebros trupp är Danielle Rice som åkte på en hjärnskakning i senaste matchen mot Kristianstad.

Snittpoängen för en allsvensk nykomling under 2000-talet ligger på 17,88 poäng.

Här är de bästa nykomlingarna på 2000-talet

Tyresö (2010) 40 poäng

Jitex (2010) 33 poäng

Vittsjö (2012) 30 poäng

Växjö (2018) 29 poäng

Mallbacken (2001) 28 poäng

Linköping (2004) 28 poäng

Hammarby (2017) 27 poäng

Djurgården (2016) 27 poäng

Kif Örebro (2019) 26 poäng