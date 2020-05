Siffrorna visar – så dödsdrabbat är Örebro län av corona: ”Det måste man tänka på”

Sedan coronasmittan drog in över länet, första fallet konstaterades på USÖ:s infektionsklinik den fjärde mars, ännu tidigare i Stockholm, har det regnat siffror över oss.

Varenda dag rapporteras om antalet testade, antalet smittade, intensivvårdade och döda - det är nästintill omöjligt att tolka all data som kommer från alla håll.

Trots det bestämde vi oss för att undersöka hur det slutgiltigaste talet av dem alla såg ut i Örebro: dödstalet.

Frågan är bara vad man ska jämföra med: andra regioner under pandemin - för att få en bild över hur bland annat sjukvård och omsorg klarar just den här ansträngande situationen. Eller med andra, mer normala år, för att få en bild av hur hårt pandemin slår just mot vår region.

Eller kanske rentav hur många av de som vårdats på Intensivvårdskliniken som kommer ur respiratorer vid liv.

Men hur vi än har räknat, kommer vi fram till samma slutsats: coronan har krävt 95 liv i länet, var och en av dem en älskad medmänniska. Men fortfarande relativt låga siffror.

Om man jämför oss med andra angränsande regioner, så ligger vi lägre än de flesta andra om man ser till antalet avlidna per 100 000 invånare.

Och om man jämför de senaste veckornas dödstal med samma dödstal för förra året, är skillnaden fortfarande liten.

Men inom sjukvården är man fortfarande försiktig med att fira några segrar. Ja, till och med att kommentera siffrorna.

– Det är för kort tid, vi måste ha längre tid att titta på om vi ska kunna utvärdera mortaliteten, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Regionen.

– Det här är en mycket komplex fråga och så här tidigt kan det bero på så många saker, inte minst slumpmässiga faktorer: vilka blev smittade först - även om vi också har jobbat bra och metodiskt i den här situationen, säger hon.

Inte heller Kristian Thörn på aniva - som betyder anestesi och intensivvård, för den som nu inte pratar sjukhusspråk - vill också tona ner betydelsen av de där siffrorna.

– Man behöver tre månader, ännu hellre sex månader, för att kunna göra några analyser, säger han.

Men han har också siffror som visar att ungefär 85 procent av de som hittills vårdats för covid på hans avdelningar har överlevt den svåra infektionen.

– Det ligger väl i paritet med övriga landet, möjligtvis lite bättre, säger han.

Och även om han tycker att hans personal erbjuder patienterna en bra vård, så tror han också att förklaringen innehåller fler faktorer än så:

– Det man måste tänka på är att det här är en helt ny sjukdom, som kom till Stockholm först och Sörmland. Möjligtvis har vi lärt oss saker om den sedan dess, säger han.

– Och även om det gick väldigt fort i börja när vi byggde upp de tillfälliga intensivvårdsavdelningarna, som fortfarande används, så kom aldrig riktigt den storm som vi väntade oss, det blev tack och lov på ett annat sätt, säger han.

Och just förberedelserna är något som även Annika Roman pekar på. Hon är högste chef för äldreomsorgen i Örebro kommun och många av landets avlidna har ju varit äldre, långt över 70 plus.

– Vi var tidigt ute med besöksförbud på våra äldreboenden och vi var tidiga med rutiner och riktlinjer och hade tidigt ett akutlager med skyddsmaterial på Älvtomta, säger hon.

– Och vi har också jätteduktiga medarbetare som jobbat hårt med det här, säger hon.