Siggebo Challenge - fem timmars hårt cykelslit i lång brant backe

För de vassaste funkade faktiskt ekvationen och den till och med överträffades. Jacob Ahlsson från Kumla klarade 31 uppförsbackar och slog tidsrekord. Men de flesta kroknade en efter en. När det var en halvtimme kvar av träningspasset vid 14.30-tiden i lördags var det bara tre som fortfarande satt i sadeln.

– Vi har samlat 18 deltagare de flesta från Lindesberg och Nora, men också från Kumla och Upplands Väsby, sa Thomas Hegefors på lördagsförmiddagen. Han är föreningen Lindecyklisternas ordförande. Tidigare i veckan hade han och arrangörsklubben räknat med tiotalet deltagare.

Lördagen var en träning för Lindecyklisterna inför en kommande tävling i Jönköping " 13 Hill". Vad det handlade om var att ta sig upp så många gånger som möjligt per cykel under fem timmar. Backen lutar 8 procent och sträckan mellan vändpunkterna var 1,27 kilometer. Den som har sett Siggebohyttebacken känner lätt i benen hur mycket 8 procent är redan under den första repan.

När lördagens cyklister hade åkt tre och fyra rundor hade vissa slutat att prata med varandra. Det var 23 grader varmt i luften vid elvasnåret.

– Det här är en uthållighetsträning och test. Det finns tid och kan nog vara smart att åka ned till badet i Siggebohyttan och svalka av sig ett par gånger, sa Thomas Hegefors.

Så mycket tid till det blev det inte för någon visade det sig.

Rekordet i backen enkel resa upp för den aktuella sträckan är 3 minuter och 26 sekunder. De snabbaste i lördags under de första bestigningarna låg på inledningsvis på cirka 4 minuter. Sedan putsade Jacob Ahlsson rekordet till 3,23.

Trafiken på vägen gick som vanligt och en reflektion från åskådarplats halvvägs upp och ned var att cyklisterna vågade släppa på rejält i utförsbacken och så fanns det vissa fordonsförare som kanske skulle kört lite mer hänsynsfullt än de gjorde. Övertaget i en plåtlåda borde mana till viss ödmjukhet gentemot cyklister.

– Tanken, om det funkar hör idag är att det blir en riktig cykeltävling nästa år, säger Thomas Hegefors.

Preliminärt resultat Siggebo Challenge/träningslopp

Jacob Ahlsson, Kumla 31 gånger och backrekord.

Staffan Isacsson, Nora 30 gånger.

Magnus Blomberg, Lindesberg 28 gånger.

Johan Danielsson, Lindesberg 25 gånger.