Signalen till ÖSK-spelarna från Axel Kjäll – tidiga taktiska byten: ”Det jag sa i paus bet inte riktigt på dom”

Redan i paus plockade Axel Kjäll av Romain Gall och satte in Jake Larsson. Och precis innan Carl Björks 2-0-mål med strax under halvtimmen kvar att spela förbereddes bytet där Dennis Collander gick ut och Erik Björndahl sattes in.

Efter matchen var Axel Kjäll tydlig med att han ville skicka signaler till spelarna ute planen.

– Det vi pratade om i paus var att få mer löpningar in bakom deras backlinje, och få lite mer fart. Där är det skillnad i profilen på Jake och Romain, det tror jag att alla ser, säger Kjäll, och fortsätter:

– Med Erik ville vi få in en tydligare uppspelspunkt. Det var ett budskap till laget, att vi lär gå förbi Norrköpings mittfält några gånger nu, för att vi vill antingen bakom med Jake eller framför med Erik. I och med att det jag sa i paus inte riktigt bet på spelarna så var det tanken, två taktiska byten.

Och visst behövde ÖSK hitta på någonting annorlunda, för Norrköping var numret större och skapade avsevärt fler målchanser sett över hela matchen.

Mot ett så skickligt lag som Norrköping, att dom får spela på 2-0 och sen göra 3-0, då är det ju mer eller mindre över.

1-0 kom genom Samuel Adegbenro sekunderna före pausvilan, men gästerna hade bud på ledningsmål flera gånger tidigare än så.

– Att dom kommer ut med 1-0 i paus är väl fullt rättvist, även om det kanske sätter lite pyspunka på oss att dom göra det precis i slutet av första halvlek, säger Kjäll.

2-0 och 3-0 kom inom loppet av två och en halv minut – det första genom Carl Björk, och kort därpå blev Adegbenro tvåmålsskytt.

– Norrköping får en farlig chans direkt i andra halvlek. Sen kämpar vi på, men vi får det inte att stämma. Dom gör 2-0, och det är klart att vi får det tufft då. Mot ett så skickligt lag som Norrköping, att dom får spela på 2-0 och sen göra 3-0, då är det ju mer eller mindre över, säger Kjäll.

– Spelarna kämpar ändå och försöker, men idag har vi inte kunnandet. Ska vi prata taktiska detaljer så fastnade vi för mycket i ett passningsspel där vi hamnade framför deras mittfält istället för bakom, eller bakom deras backlinje. Det hade vi behövt göra bättre.

Det blev ÖSK:s fjärde match utan mål framåt. Såhär långt har man skrapat ihop en poäng, och väntar fortfarande på sin första seger i allsvenskan.

– Norrköping vinner välförtjänt idag. Det blir en första halvlek som från vår sida var väldigt öppen. Vi kommer från en match i förra omgången där vi blev för passiva, och beslutade oss för att vi skulle känna på Norrköping lite högre upp. Det gjorde också att vi hamnade i ett läge där vi hade otroligt mycket avslut mot oss, men det gav också en energi. Vi fick till ett par omställningslägen som kunde ha gett något. Men jag är såklart besviken, det är inget snack om det, säger Kjäll.

Matchfakta

Örebro SK – IFK Norrköping 0-3 (0-1)

Mål: 1-0 (46) Samuel Adegbenro. 2-0 (63) Carl Björk. 3-0 (65) Samuel Adegbenro.

Varningar, ÖSK: Dennis Collander, Nordin Gerzic. IFK: –.

Domare: Adam Ladebäck.

Laguppställningar

ÖSK

Bobby Allain – Daniel Björnkvist, Michael Almebäck, Andreas Skovgaard, Benjamin Hjertstrand – Dennis Collander (ut 64), Nordin Gerzic (K), Johan Mårtensson, David Seger (ut 84) – Deniz Hümmet, Romain Gall (ut 46).

Avbytare: Erik Björndahl (64), Agon Mehmeti, Alfred Ajdarevic, Jake Larsson (46), Taha Ali, Hussein Ali, Mergim Krasniqi (mv), Noel Milleskog (84).

IFK Norrköping

Oscar Jansson – Linus Wahlqvist (K) (ut 80), Marco Lund Nielsen, Viktor Agardius – Abdulrazaq Ishaq, Alexander Fransson, Ísak Bergmann Jóhannesson, Jonathan Levi (ut 80) – Samuel Adeniyi Adegbenro (ut 74), Carl Björk (ut 84), Sead Haksabanovic.

Avbytare: Julius Lindgren (mv), Henrik Castegren (74), Christopher Telo (80), Theodore Rask, Kevin Javier Alvarez Hernandez, Manasse Kusu (80), Maic Sema (84).