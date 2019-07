Simstjärnan har dykt upp på nytt jobb: ”OS 1992 var det sista stora mästerskapet som jag deltog i”

– OS 1992 var det sista stora mästerskapet som jag deltog i. Jag slutade med simningen 1993, säger han.

Sedan dess har han jobbat på bland annat Intersport, Pax (barnskor), Tools (fd Verktygsspecialisten) och som klubbchef för Örebro simallians.

I februari 2017 började han som redovisningskonsult på LRF Konsult, och i mars i år tog han klivet upp till tjänsten som chef för Örebrokontoret.

– Min företrädare, Kenth Mohlin, fick en tjänst som chef för kontoren i hela regionen. Det kan ju vara ett stort steg att bli chef över sina arbetskamrater, men jag har blivit positivt bemött, säger han.

Han berättar att han har tagit liknande steg på flera av sina tidigare jobb.

– Jag har fått uppgifter som har inneburit mer ansvar. Det kanske är för att jag alltid har sagt vad jag tycker.

Som grund har han en utbildning som gymnasieekonom.

– Sedan har jag lärt mig massor genom idrotten och mina olika jobb. Medan jag var aktiv som simmare hade jag olika jobb vid sidan av, bland annat med it-support. Redan där lärde jag mig massor som jag har stor nytta av än idag.

Och nu arbetar du för LRF Konsult. Har du någon egen koppling till jord- och skogsnäringen?

– Nej, inte alls, min bakgrund är främst inom handeln.

Ett undantag är jobbet som klubbchef för Örebro simallians.

– Det var helt annorlunda. Klubben har som ett mål att driva en egen simarena. Örebros badhus börjar bli gamla, och något behöver göras. Vi försökte driva på i frågan, och blev i och för sig väl bemötta av kommunen med god ton och goda intentioner, men det hände inte mycket. Det var hela tiden en massa lokalpolitiska hänsyn som måste tas. Det blev mängder av småsaker som måste hanteras, och jobbet passade mig helt enkelt inte. Jag stannade bara i drygt ett år, från augusti 2015 till slutet av 2016. Det var en väldig skillnad mot det privata näringslivet.

– Men jag är fortfarande medlem i föreningen, betonar han. Min dotter simmar i klubben, och jag rycker in som funktionär ibland och jag sitter i valberedningen.

– Och när jag blir pensionär kan jag kanske bli tränare. Jag känner att jag har en del att lära ut.

Det som lockade honom att söka sig till LRF Konsult var det förändringsarbete som pågår i branschen.

– Jag gillar att arbeta med utvecklingsfrågor. Samtidigt är det tufft att arbeta med människor i tider av förändring. Det blir många timmars samtal. Det är väldigt viktigt att prata, annars finns risken att många låser in problem och oro inom sig. Och när det går framåt är det jättekul.

Än så länge dubbelarbetar han, dels med sina tidigare uppgifter som redovisningskonsult, dels med det nya chefsjobbet.

– Just nu är det högsäsong. Det är massor av kunder som ska ha sina deklarationer klara till mitten av juni, säger han.

– Från i höst, med nya medarbetare och nya tekniska lösningar på plats, ska jag koncentrera mig mer på att vara chef, men jag ska fortsätta att arbeta med en del kunder också för att vara en del i den dagliga verksamheten, men att ägna sig åt medarbetarna kommer att vara prioriterat.

Och hur reagerar kunderna på förändringarna?

– Förändring innebär alltid en viss oro hos några, men jag upplever att det finns en stor nyfikenhet på nya lösningar, till exempel att kunna fotografera av ett kvitto och sedan skicka det rakt in i bokföringen via en app. Men det är också viktigt att ingen ska känna sig tvingad in i nya lösningar. Det finns också en stor vana inom jordbruket att arbeta med effektivisering och rationalisering.