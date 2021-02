Singel + alla hjärtans dag + pandemi – VAD GÖRA? Dejta en politiker kanske?

Det senaste året har varit allt annat än vanligt, och i en annorlunda tillvaro krävs nytänkande. Ur den utgångspunkten föddes den här idén, som i grunden ska ses som ett kul och kreativt sätt att avdramatisera och skapa engagemang kring politiken. Men samtidigt också en chans att träffa kärleken på ett lite ovanligt vis.

Det är miljöpartisten Katarina "Kattis" Folkeson och liberalen Willhelm Sundman som tar tillfället i akt och lottar ut var sin alla hjärtans dag-dejt. Båda är singlar, och båda är verksamma inom Örebropolitiken.

Så här skriver man i sin efterlysning:

”Den här dejten passar dig som har ett samhällsintresse, eller helt enkelt bara är intresserad av någon av våra singlar. Dejterna kommer ske på söndag den 14 februari, och kommer självklart att vara helt coronaanpassade och helt kostnadsfria. Kattis bjuder på en romantisk promenad i Stadsparken, och Willhelm bjuder på plockmat och småprat under coronasäkrade former. Skriv in en kort rad om dig själv och varför du är intresserad av att gå på den här dejten!"

Om Katarina

►Namn: Katarina "Kattis" Folkeson,

►Ålder: Fyller 28 år i dag den 12 februari!

►Bor: I Örebro.

►Kommer från: Mitt älskade Nora.

►Politiskt engagemang: Började i Grön Ungdom, är i dag kommunalråd för Miljöpartiet i Örebro och språkrör för Gröna Studenter. Brinner för mänskliga rättigheter, klimatkamp och fred.

►Intressen: Mello, film, salsa, choklad, musik och skvaller. Om vi inte klickar är jag bra på matchmaking!

►Plats för dejt: Promenad i Stadsparken.

►Kontakt för dejt: [email protected]

Om Willhelm

►Namn: Willhelm Sundman.

►Ålder: 28 år.

►Kommer från: Örebro.

►Politiskt engagemang: Studerat statsvetenskap på Uppsala universitet och har ett långt engagemang inom Liberalerna. Hjärtat bultar för demokrati och rättvisa. Är regionråd i Region Örebro län.

►Intressen: Läsa, matlagning, växtodling. Har även ett stort intresse för musik och kultur.

►Plats för dejt: Coronasäkrad plats i trygg miljö. Bjuder på plockmat och småprat!

►Kontakt för dejt: [email protected]