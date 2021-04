Sist in på hockeygymnasiet – nu är långe Örebrotalangen aktuell för slutspel: ”Var ganska liten när jag kom in”

Visserligen förlust mot Färjestad men Milton Oscarson var ändå på gott humör efteråt. Inte undra på det när man precis fått göra SHL-debut och dessutom bli matchens lirare.

– Ja, det var kul. Men jag blev lite förvånad, säger Oscarson om utnämningen.

Nästan lika förvånad var han när Niklas Eriksson meddelade att han skulle in på isen. Detta sedan Daniel Muzito-Bagenda tvingats kliva av skadad.

– Jag förstod det inte själv först men sedan fick jag reda på att jag skulle in i den kedjan. Det var bara att gå ut och köra. Det var kul, lite ovant i början med farten och styrkan. Det är väl det som är skillnaden. Annars tycker jag att det gick bra.

Han medger en viss nervositet och konstigt vore ju annars. Men efter att ha fått ordning på nerverna växte den 18-årige Kumlakillen och tog för sig där ute. Han nosade också till sig en målchans i andra perioden som mycket väl hade kunnat resultera i ett mål.

– Ja, precis när jag passade över till Mastomäki och gick på bortre. Det var nära att jag fick dit den med klubban. Det hade varit obeskrivligt.

Det vi ska veta är att han som alla juniorer varit drabbad av att säsongen avbröts i ett tidigt skede på grund av corona. Oscarson står noterad för 15 matcher med J20 och fyra mål och två framspelningar. Senaste matchen han spelade var ett tag sedan, om man bortser från de två SHL-matcher han varit ombytt i tidigare men utan speltid.

– Det var nog någon gång i november jag spelade senast.

Så förutsättningarna var speciella. Men Milton Oscarson njöt.

– Det är coolt. Det här trodde jag inte innan säsongen. Det har ju varit en annorlunda säsong med corona och allt. Men det är grymt kul.

Tränaren Niklas Eriksson har fått se den unge talangen på nära håll när denne tränat kontinuerligt med A-laget. Han gillar det han ser.

– Han har haft en väldigt snabb utveckling. Jag tror han var sist in på hockeygymnasiet för två år sedan och nu är han med i A-laget och gör det bra. Vi har sett på träning att den här killen har något extra. För det första är han lång, 195 centimeter men han är ändå skicklig. Så han är jätteintressant för framtiden och det är möjligt att han får göra matcher här i slutspelet också, säger Eriksson.

Ja. hans längd är något som onekligen sticker ut. Men det är faktiskt något som kommit först på senare tid, berättar han.

– När jag sökte in på hockeygymnasiet fick jag veta ganska sent att jag kom in. Det var kul förstås så det var bara att börja kriga. Jag var ganska liten när jag kom in men har vuxit till mig ganska mycket, framför allt på längden. Det har hjälpt mig en del, säger Oscarson.

Hur mycket har du vuxit?

– Jag vet faktiskt inte men bara den här sommaren så är det en decimeter i alla fall.

Och då kanske du inte vuxit klart?

– Det vet man aldrig (skratt).

Sedan kan man väl säga att du vuxit som hockeyspelare också?

– Ja, precis. Framför allt styrkan och närkampsspelet och sedan en del skicklighet också.

SHL-debuten är avklarad. Och med Daniel Muzito-Bagenda och Glenn Gustafsson på skadelistan kan det bli tal om slutspelsdebut nästa helg. Milton Oscarson är redo.

– Precis, det skulle vara jättekul att få spela i SM-slutspelet.