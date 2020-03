Sista omgången inställd för både Örebro Innebandy och Lillån – oklart om kvalspelet till SSL

Så sent som förra helgen säkrade Örebro Innebandy en plats i kvalspelet mot SSL i säsongens näst sista grundserieomgång. Därmed var den sista omgången mot Lockerud Mariestad, som är klara för negativt kval, av betydelselös karaktär.

För det andra Örebrolaget Lillån så väntade en match i ingemansland mot Åstorp/Kvidinge.

Men under fredagskvällen så fattades beslut från klubbarna att ingen av dessa matcher kommer att spelas. Det efter att svenska innebandyförbundet tidigare under dagen meddelat att betydelselösa matcher får ställas in om klubbarna vill.

Dock kommer andra matcher som har avgörande påverkan för slutplaceringar att spelas. Vad som händer med Örebro Innebandys kvalspel är ännu inte klart. Men förbundets besked är att ambitionen är att det fortfarande ska spelas, även om det kan komma att ske längre fram.