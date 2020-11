Sista resan med gänget – Östlund en av 15 spelare med utgående kontrakt: ”Valt att vänta med sånt här snack …”

Nästa söndag avslutar Kif Örebro säsongen med hemmamatch mot Piteå.

Det ser ut att kunna bli sista matchen i föreningen för många. Bara sex av 21 spelare har kontrakt över nästa säsong, och tidigare i veckan beslutade sig huvudtränaren Stefan Ärnsved för att bryta kontraktet efter årets säsong, samtidigt som Martin Skogman har utgående avtal.

20-årige försvararen Emma Östlund, som varit uttagen till U23-landslaget under säsongen och rankats som en av allsvenskans största talanger, är en av dem.

Hon vill dock inte säga varken bu eller bä om sin framtid inför lördagens bortamatch mot Vittsjö.

– Jag har valt att vänta med sånt här snack till efter att säsongen är slut för att kunna fokusera på serien här och nu. Det blir såklart intressant att se hur tränarteamet kommer de ut nästa år, men just nu är fokus på att vi ska göra dessa två matcherna så bra som möjligt, säger Östlund som är fostrade i Adolfsberg och som kom till Kif rån ÖSK Söder inför 2017.

Bortamatchen mot Vittsjö spelas i Hässleholm, eftersom gräsplanen på Vittsjö IP bedömts som ospelbar.

– Att vi har bytt till en lite större plan hoppas jag såklart kommer gynna oss eftersom vi kan spela vårt spelsätt och använda oss av hela planens bredd. De har såklart en liten fördel eftersom vi fortfarande kommer spela på gräs, men det har vi varit inställda på hela veckan, så det tror jag inte kommer påverka oss så mycket, säger Östlund.

I början av hösten hade Kif fem raka matcher utan seger och gick över 5,5 timmar utan att göra mål, men på slutet har det lossnat för laget – både spel- och resultatmässigt. Senaste tre omgångarna har Kif besegrat Djurgården med 2–0 och Umeå med 5–1, och däremellan kryssat borta mot serieledande Göteborg. En sen formtopp som gör att laget har chans på femteplatsen i tabellen med två omgångar kvar.

– Det har känts bra, framförallt senaste matchen, och jag tror det har mycket att göra med att vi får vårt anfallsspel att lossna lite. Det ger oss mer självförtroende i vår speluppbyggnad och i helheten som lag ,så det har känts bra, säger Östlund

– Det känns som de kommer bli en tuff match, eftersom båda lagen går för femteplatsen, vilket gör matchen extra rolig. Vittsjö är ett fysiskt starkt lag som är duktiga på att fånga upp långbollar i deras offensiv. Vilket gör att våra omställningar kommer bli viktiga denna match.

Kif saknar bara knäskadade Heidi Kollanen och Cajsa Åkerberg till matchen, och reser till Hässleholm med 17 spelare.

Vittsjö–Kif Örebro

Vad: Match i allsvenskans näst sista omgång, spelas i Hässleholm 15.00 på lördagen.

Kifs trupp: Moa Öhman, Mimmi Paulsson-Febo – Elli Pikkujämsä, Emma Östlund, Maja Regnås, Frida Abrahamsson, Nellie Lilja, Freja Olofsson, Nathalie Hoff Persson, Cali Farquharson, Ellen Karlsson, Lindsey Agnew, Elin Bengtsson, Emilia Pelgander Karin Lundin, Frida Skogman, Sara Lilja Vidlund.

Kif Örebros silly season inför 2021

Försvarare: Elli Pikkujämsä.

Mittfältare: Elin Bengtsson, Nathalie Hoff Persson, Ellen Karlsson.

Anfallare: Sara Lilja-Vidlund, Karin Lundin.

Utgående kontrakt: Ann-Sofie Gripenberg (målvakt), Mimmi Paulsson-Febo (do), Moa Öhman, (do), Frida Abrahamsson (försvarare), Emma Östlund (do), Maja Regnås (do), Ida Adamsson (mittfältare), Cali Farquharson (do), Freja Olofsson (do), Emilia Pelgander (do), Frida Skogman (do), Heidi Kollanen (anfallare).

Utgående låneavtal: Nellie Lilja (mittfältare, lån från FC Rosengård), Cajsa Åkerberg (do, lån från Eskilstuna United), Lindsay Agnew (do, lån från North Carolina Courage).