Sju blev hemlösa i central storbrand för 50 år sedan – polismästaren hoppade ut genom fönster

Klockan 02.41 hade larmet gått natten till onsdagen den 18 februari. Torsdagen den 19 kunde Bergslagspostens fotograf Lennart Erikssons bilder visa nedisade och nedbrunna byggnadsrester. Branden ödelade äldre byggnader från 1700-talet på adresserna Kungsgatan 34 och 36.

Brandkårer och totalt cirka 40 brandmän från Lindesberg, Vedevåg och Guldsmedshyttan hade kämpat med frusna slangar och svårigheterna var stora i släckningsarbetet. På en bild står den då unge brandmannen Eddy Andersson. Han berättade om ideliga klädbyten eftersom nedblötta kläder frös till is och blev till stela rustningar.

Dagen efter branden spekulerades det om brandorsaken. Polis och räddningstjänst var ganska säkra på att branden börjat i huset på Kungsgatan 34 och i en butikslokal där firman Linlus sålt barnkläder. Möjliga brandorsaker var pannrummet i huset eller ett värmeelement i butiken.

Ett tag hotade elden, som spridit sig över Skolgatan, att även antända hörnfastigheten, den Klingbergska huset på andra sidan Kungsgatan.

Kommunens alla originaldokument från 1969 hade funnits i ett av husen för att bindas in. Posten fanns även då i kvarteren och all inkommande post till staden från onsdagseftermiddagen vid ett vist klockslag blev lågornas rov. Om det var till glädje eller förtret för enskilda lindesbergare att deras deklarationer brann upp går inte Bergslagspostens artikel in på.

Polismästare David Nohrenius med familj hade räddat sig ur sin bostad liksom kamrer Sven Palmgren och hans anhöriga.

”Polismästare David Nohrenius fick räddas genom ett fönster av två konstaplar, sedan han först hjälpt sin familj i säkerhet” uppgav tidningen.

På annan plats i texten framgick att polismästaren föga respektingivande setts på gatan iförd pyjamas och tofflor.

Tre butiker, lagerlokaler och hyreslägenheter förstördes av branden som beskrivs haft ett explosionsartat förlopp.

Inledningsvis hade brandkåren svårt att få tillgång till vatten och det sprängdes en vak på Lindesjön för att kunna pumpa upp sjövatten.

Kylan bidrog till att en del brandmateriel kapitulerade enligt tidningstexten. En brandspruta havererade och en motor på en brandbil skar. Kylningen av motorn på ytterligare ett fordon krånglade. Efter det mest akuta insatsen och under eftersläckningsarbetet meddelade brandchef Broström.

” Vi saknar en ordentlig slangvårdslokal och problemet är nu hur vi ska bära oss åt för att få vår slangutrustning snabbt upptinad”.

Inga liv gick till spillo men ekonomiska värden för miljonbelopp gick upp i rök.