Sju tävlingar på åtta dagar – då är Indianernas stjärndansk ett frågetecken: ”Får se vad som är möjligt”

Under sina tre seriematcher tog inte Indianernas Niels-Kristian Iversen stryk av en motståndare en enda gång. I kvartsfinalen mot Dackarna fick han ge sig en gång mot Pawel Przedpelski under tisdagen och två gånger mot Frederik Jakobsen under onsdagen.

– Det känns ändå okej. Jag hade en dålig helg i Prag förra veckan och jag vet inte riktigt ... Jag är inte alls nöjd med det, men det har gått bra när jag kommit hit. Det är skönt att få komma hit och vinna några race, säger han.

Med sin körning är Iversen såklart en av Indianernas viktigaste kuggar i pågående slutspel. Men frågan är om han kommer att finnas med i laget under nästa veckas semifinal. Schemat är verkligen fullspäckat med sju tävlingar på åtta dagar.

– Vi håller på och reder ut allting just nu för att se vad som är möjligt och inte möjligt. Det är uppenbarligen mycket logistik, mycket resande och mycket planering för att få ihop det.

Först väntar slutspelsmatcher i Polen på söndag. Därefter är måndagen ledig innan SM-slutspelet drar igång på tisdag. Under onsdagen är det sedan Danmarks individuella mästerskap på onsdagen och SM-semifinalretur på torsdag. Det toppas sedan med två GP-tävlingar fredag och lördag innan det återigen är dags för slutspelsmatch i Polen även nästa söndag.

Detsamma gäller för Indianernas andra stjärnförare Max Fricke, bortsett danska mästerskapet. Något beslut är ännu inte fattat kring deras medverkan.

– Vi får se vad som är möjligt. Det är en massa planering, så jag får prata med lagledaren och lägga upp en plan.

Vad säger du om Västervik som motståndare?

– De är starka och har ett bra lag. Men den första matchen i Västervik var jämn, vilket överraskade mig. Vi såg vad Rospiggarna gjorde där, så jag tror att vi kan göra samma sak. Alla måste såklart vara på topp, men vi ska försöka vårt bästa och se hur långt vi kan gå.

Under helgens GP-tävlingar kraschade Iversen i sitt sista heat och såg ut att slå sig i den hand han bröt tidigare under säsongen. Men enligt den danska veteranen blev skadan inte förvärrad.

– Nej, egentligen inte. Den är lite öm, så jag har haft den tejpad när jag kör för att bli av med den värsta smärtan. Den är inte hundra procent bra än, men det är okej. Det känns bra på cykeln och den har blivit bättre, men om jag vill göra armhävningar så går det inte riktigt än.

Vad var det som gjorde att ni slog Dackarna?

– Vi hade helt enkelt det bättre laget under de här två dagarna. Vi var riktigt starka och vi slog dem rätt och slätt. På pappret har de också ett bra lag, så det gick lite lättare än vi hade tänkt oss inför.