Sjukhusdirektören vädjar desperat – så viktigt är det att följa råden: ”Under hård press” ► Här är de nya restriktionerna

Sedan förra veckan har flera områden i Sverige, där smittspridningen tilltagit, fått snävare coronarestriktioner. Med tanke på det ökade antalet smittade i Örebro län kom det inte som någon chock när statsminister Stefan Löfvén förkunnade att Örebro är en av ytterligare tre regioner som får hårdare restriktioner. Dessa börjar gälla omedelbart och står fast till 24 november.

Beslutet innefattar bland annat att de som kan bör avstå att vistas i offentliga inomhusmiljöer för att undvika fysisk kontakt med andra än de du bor med.

Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen menar att det här är ett viktigt steg för att få stopp på den negativa utvecklingen.

– Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Örebro län är under hård press. Vi har under de senaste två veckorna sett en stadig uppgång bland patienter som behöver vård på sjukhus, och just nu har vi 33 personer som vårdas på sjukhus i länet, varav tre på intensivvårdsavdelning.

Om inte de nya restriktionerna efterföljs ser Claesson en framtid som är allt annat än ljus.

– Om utvecklingen fortsätter måste vi omfördela resurser från den planerade vården till covid-vården. Och det i ett läge där vi redan nu arbetar med att ta igen det vi sköt upp under våren. Om det finns någon möjlighet att begränsa detta genom att följa de allmänna råden är det en stark vädjan från oss att alla hörsammar detta. För vi kommer inte kunna bedriva den vård vi vill om vi inte får stopp på det här.

Se tisdagens presskonferens här:

Här är Örebro läns nya restriktioner:

■ Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

■ Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

■ Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

■ Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra. Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i länet:

■ Alla verksamheter i regionen eller regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt, öppettiderna anpassas och verksamheterna erbjuder digitala alternativ.

■ Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Dessutom har Länsstyrelsen i den lokala ordningslagen beslutat om att begränsa deltagandet i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till 50 personer.

Råden gäller från och med i dag och i första hand tre veckor framåt.