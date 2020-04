Sjukhuspastorn Per tog sig ur mobbarnas grepp – nu berättar han sin historia: ”Jag vill ge andra hopp”

Hur ska man kunna förlåta sina förövare för ett helt skolliv i utanförskap, delvis med vuxenvärldens vetskap?

Per Alexanderson menar att det är enda vägen och väljer nu att berätta sin historia.

Vi börjar i värmländska Töcksfors där Per växte upp med föräldrar och syskon på 70-talet. Familjen tillhörde en kristen församling och bodde i en by där föräldrarna var månskensbönder.

- Familjen levde ett enkelt liv. Jag kunde inte få de coola kläderna som var viktiga statusmarkörer på skolan. Dessutom var jag "liten och klen", minns Per.

Han blev klassens hackkyckling - den som hamnade längst ner på den sociala stegen.

Speciellt var det en kille som gav sig på Per verbalt och fysiskt. Många andra vågade inte säga ifrån medan några hakade på mobbningen.

Mycket skedde i det fördolda och förtäckt, så att inte vuxenvärlden skulle förstå. Det var mycket glåpord och förminskande men också slag.

- Jag minns hur jag en gång broderade en leopard på en tröja i syslöjden. Jag var så stolt över den och hade den tröjan på mig i skolan. Men det fick jag ju genast höra att den var töntig och ful.

Per försökte ändå uppmärksamma sina föräldrar på att allt inte var bra.

- Men de förstod inte, sade bara att man fick tåla lite bråk och att bli lite retad.

Åren gick och mobbningen fortsatte genom hela grundskolan.

- Allt det som var jag förlöjligades och förminskades. Det fanns vuxna som anade vad som pågick men de tog inte tag i det. En så'n sak som att bli vald sist i alla lagsporter hörde till vardagen.

Hur stod du ut?

- Jag har alltid varit kreativ och musiken var mitt stora intresse. Den blev min mentala och psykiska räddningsplanka, inte minst min musiklärare fanns där för mig. Och så hade jag en del andra vänner via kyrkan.

- Men på söndagskvällarna hade jag en helvetisk ångest. Mamma har i efterhand berättat att hon kunde förstå hur min skoldag varit genom att lyssna på hur jag spelade på pianot när jag kom hem.

Inför högstadiet flyttade den värsta mobbaren men då var Pers utanförskap redan så etablerat att mobbningen fortsatte. Hans försvarsmekanism blev att bli klassens clown och dra roliga historier som fick de andra att skratta.

- Man slår inte den man skrattar med. Det var min strategi, säger han i dag.

Per pratar om förlöjligande och förminskande och om att känna skam för sitt utanförskap. Allt detta kletas på den som blir mobbad.

Hur ser du på det i dag, att dina föräldrar tyckte att du skulle tåla att bli retad och att inga andra vuxna ingrep?

- Mobbing var inte uppmärksammad på samma sätt som i dag. Det är jätteviktigt att se och ta tag i den så snabbt som möjligt. Som vuxen i skolan har man ett stort ansvar. Inga barn ska behöva hantera det själva.

Per hade en väldigt liten självkänsla inför gymnasiet men han hade ändå självbevarelsedriften att flytta långt bort. Han började på musikgymnasiet i Karlstad, flydde från Töcksfors, säger han själv.

Och nu äntligen kunde han andas lättare

- Musikgymnasiet blev min räddning. Här hamnade jag i ett nytt sammanhang och mötte likasinnade, som också brann för musiken. Där fanns en helt annan tolerans. Där förlöstes min självkänsla. Jag kunde vara mig själv och ändå få vänner.

Men såren fanns kvar. Inte ens tiden läkte dem, menar Per.

- Att tvingas leva med ett så litet livsutrymme som jag gjorde under skoltiden, att göra allt för att inte märkas och synas gör att man hämmas som människa. Man blir ömtålig.

Efter gymnasiet läste Per till pastor vid Örebro missionsskola, en fyraårig utbildning. Han har sedan arbetat i församlingar i Örebro. Han har det gott, lever i ett mångårigt äktenskap och har tre barn.

Men såren från grundskolan fanns kvar, skulle det visa sig.

- Våren 2014 var jag på en tyst retreat på Västkusten, alltså en retreat där man inte pratar. Under den här tystnaden kom alla känslor från skoltiden tillbaka. Jag hade inte glömt utan förträngt.

Per är en troende människa och beskriver hur han hade en rasande uppgörelse med Gud.

- Jag kallade Gud för "en jävla sadist" som kunde tillåta allt jag utsatts för. Smärtan var så kraftig att jag nästan inte ville leva längre, självmordet kändes som en utväg. Jag var en hårsmån från att kasta mig i havet.

- Gud var tyst men sakta gick det upp för mig att Guds tystnad var aktiv och inte passiv. Det infann sig ett lugn inom mig efter stormen. Där och då, på knä, beslutade jag mig för att förlåta mina plågoandar.

Hur kunde du göra det efter allt lidande som de här mobbarna åsamkat dig?

- Därför att hat och hämndbegär är som att dricka en bägare med gift och hoppas att den andre ska dö. För mig var det avgörande att komma i kontakt med mina känslor för att komma vidare, kunna förlåta.

På retreaten hade han också tillgång till en andlig vägledare som lyssnade på allt han berättade, en viktig del, säger han.

Så en dag damp det ner ett brev med en inbjudan till jubileum i Årjäng, den kommun där Töcksfors ligger. Han och alla jämnåriga var inbjudna för att fira att det var 30 år sedan de slutat nian.

Per bestämde sig för att gå, ville träffa sin klass, såg fram emot det.

- Jag gick in i hotellrestaurangen i Årjäng och den första jag mötte var min värsta mobbare. Han mötte mig med öppen famn och med orden "fan, vad roligt att se dig".

Per hade med sig en överraskning till träffen.

- Jag hade skrivit en sång om åren i grundskolan. Så jag gick upp på scenen, berättade om mobbningen och utanförskapet jag känt och framförde den här sången.

- Efteråt var det många som ville prata och som bad om förlåtelse för det de gjort, andra för vad de inte gjort - alltså att de inte vågat ta mitt parti.

Så kom då dagen då Per fick ett telefonsamtal från den värste mobbaren. Han berättade att han skulle till Örebro och undrade om de kunde ses över en lunch.

Och nu gör Per en utvikning och berättar att killen som mobbade honom, vet att han nu blir del i ett reportage och tycker det är ok.

- Över lunchen bad han mig om förlåtelse för allt lidande han åsamkat mig. Och så gav han mig sin berättelse.

Det skulle visa sig vara en berättelse om en trasig barndom.

- Han berättade om en alkoholiserad och våldsam pappa och en misshandlad mamma och mitt i allt det han själv, en liten pojke. Jag kan säga att det förlåtet var ett av mitt livs starkaste ögonblick.

- För mig var det självklart att förlåta, det hade jag bestämt mig för redan på retreaten.

- Vi satt där med vår delade smärta och där och då var det mycket som läkte. I dag är jag glad och stolt att kunna kalla honom min vän.

- I dag känner jag det som en plikt att berätta om mitt liv och min resa. Jag vill ge andra hopp. Mobbning finns i alla miljöer där det inte klargörs vad som är OK och inte OK, säger Per.

Han menar att livet bara kan levas framåt men förstås bakåt.

Det känns på något sätt självklart att han i dag ägnar sig åt retreat som ett sätt att hjälpa andra.

Fakta

Namn: Per Alexanderson.

Ålder: 48 år.

Är: Pastor, arbetar just nu som sjukhuspastor på USÖ. Är också musiker och arrangerar retreater.

Familj: Fru och tre barn.

Bor: I villa i Örebro.

Läs mer: alexandersonmusic.wordpress.com Där kan du också höra låten som han spelade på återträffen