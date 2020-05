Sjuksköterska – då kan du tjäna 66 000 i månaden hos kommunen i sommar: ”Brukar vara uppskattat”

Går man in och jobbar dagtid erbjuds man 360 kronor per timma – men går man in kvällar, helger och nätter får man 400 per timma.

”Det är inte lika många vikarier som vanligt som har hört av sig om jobb i sommar. Det är inte så konstigt, med tanke på hur våren har sett ut, men nu är det hög tid att ta chansen och boka sig för jobb”, säger Tina Hultkrantz, avdelningschef för Hemsjukvården i Örebro kommun, i ett pressmeddelande.

Maximalt kan man tjäna 66 000 kronor i månaden under sommaren. Kommunen ändrar samtidigt i verksamheten under perioden.

”Under sommaren är bemanningen lägre och sjuksköterskorna fokuserar då enbart på de direkta behoven hos dem som vi stöttar. Att jobba under sommaren brukar därför vara uppskattat. Det innebär mycket patientkontakt och är ett självständigt arbete”, säger Camilla Hofwander, verksamhetschef för Vård- och omsorgsboende, i pressmeddelandet.

Coronaläget gör det komplicerat att planera verksamheten, men kommunen förbereder sig för en möjlig högre belastning under sommaren genom att kunna styra om resurser.