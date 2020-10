Sjuksköterskornas egna ord – så kritiskt var läget på akuten: ”Misär”

Kaoset på akuten, som NA skrivit om senaste veckorna, blev under måndagseftermiddagen så tuff att verksamheten tvingades gå upp i stabsläge för att hantera det stora inflödet av patienter.

– Det var patienter överallt. Det fanns inte rum och cheferna beordrade in personal till höger och vänster. Det är få som vill komma in, för man känner att man inte räcker till, säger en sjuksköterska som jobbade på akuten under måndagen.

Personen vill inte gå ut med namn, men tycker det är viktigt att allmänheten får reda på hur läget ser ut på vårt universitetssjukhus.

– Det är misär – man kan inte ge patienterna någon form av omvårdnad.

Sjuksköterskan menar att situationen på akuten är betydligt värre än vad ansvariga chefer går ut med.

– I fredags var det kö, från ingången och 30 meter ut på vägen, av folk som inte kom in på akuten. Och när de kommer in är det långa väntetider. Då var det nog ett tio-20-tal som fick vänta i uppemot 15 timmar innan vi fick skicka hem eller skriva in dem på en vårdavdelning.

Men beslutet om att gå upp i stabsläge, som är det första beredskapsläget vid en kris eller resurskrävande insats, kom först under måndagseftermiddagen och avslutades senare samma kväll.

– Vi har pandemin i botten som redan ger en ökad beredskap. När vi har så här mycket patienter skulle jag snarare kalla det förstärkningsläge. Men ledningen vill inte gå ut med att det är så illa som det är i praktiken.

Hur känns det att jobba i ett så ansträngt läge?

– Det känns ohållbart och patientosäkert. När man går in i ett väntrum och ska hämta en patient så sitter det 20 personer där. Alla riktar blickarna mot en och vill in. Man känner sig värdelös och lider med dem.

Hur påverkas patienterna?

– Jag tror inte de är medvetna om att vi går in i ett specifikt läge. För den informationen når inte dem, utan de märker bara att det blir mer folk. Jag hade velat ha en skärm som rullar, som informerar om hur läget ser ut. Det är inget som bryter mot sekretessen, men det gör att de som inte är akut sjuka får chansen att söka vårdcentral vid annat tillfälle istället.

– Vi som jobbar gör allt vi kan – men vi räcker inte till. Vi är alldeles för få.

Och personen är inte ensam om sin kritik. Ytterligare en anställd hörde under tisdagseftermiddagen av sig till NA och vittnade om kaoset på akuten.

– Måndagskvällar ser alltid ut så här. När jag var ny tyckte jag det var kul att jobba då för det hände alltid saker, men nu är det katastrof. Det är inte patientsäkert på vårt jobb nu, säger personen och fortsätter:

– Det är folks liv som står på spel. Det är din mormor, min morfar eller någon annans mamma.