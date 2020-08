Ska jag flytta till en annan region?

Svar på Karin Sundins (S) debattartikel ”V-fel om personliga hjälpmedel” i NA fredag 7 augusti.

Jag är hörselskadad och med min hörselnedsättning är jag beroende av hörapparat för att kunna fungera på ett bra sätt i alla de sociala sammanhang vi dagligen möts av.

Nyligen besökte jag en audionom på Audiologiska Mottagningen, USÖ. Anledningen: Den högra insatsen (snäckan) i örat, som förbinder själva hörapparaten med mitt öra via en slang, har gått sönder och måste bytas ut. Kostnad för regionen: Max en hundralapp. Kostnad för mig: Oändlig. Jag har ”läst på” och förklarar för audionomen mitt emot mig att ett sådant här 65-kronorsavtal kommer jag självklart aldrig någonsin att gå in i.

Hen förstår mig omedelbart och tittar ner i sitt skrivbord varefter jag får ett generat leende till svar. Samförståndet är glasklart!

Man går in i ett betalsystem med en stående avgift på 65 kronor per månad – livslångt. Med andra ord har regionfullmäktige i länet nu bestämt att vi hörselskadade ska klämmas åt och det riktigt ordentligt. Regionen förser oss med ett avtal tillsammans med en produkt som vi aldrig kommer att bli ägare till. Dessutom är det så illa ställt att man applicerat de här usla villkoren på gamla befintliga överenskommelser/avtal där brukare inte har något avtalsvillkor som kan kopplas ihop med kostnaden 65 kronor per månad.

Alltså det avtal som man skrivit på och som fortfarande gäller. Detta förfarande ska nu avgöras av förvaltningsrätten.

Tills detta är avgjort: Samtliga fakturor som baseras på gamla avtal ska bestridas och ej betalas! Ta hjälp av ombudsman på HRF (Hörselskadades riksförbund) om du är osäker på hur detta ska göras.

Till Karin Sundin: Är detta ditt sätt att visa att du verkar för rättvisa, jämlikhet, transparens och begriplighet? Hur är det ens möjligt att på detta sätt, som du själv beskriver, ställa grupper med helt olika behov/kostnader mot varandra?

Staffan Granqvist