Ska jobbgarantin hjälpa eller stjälpa de unga?

Att ta studenten och kliva ut i vuxenvärlden är spännande samtidigt som osäkerhet finns. Vissa har turen att få jobb direkt medan andra går mot arbetslöshet där högsta önskan är att få jobb. I minimum 90 dagar går de utan inkomst, beroende av att andra stöttar till det nödvändigaste. Nöjen är aj aj, det finns det inte ekonomi till. Att få tag på en timanställning är lycka i väntan på fast jobb eller att dessa 90 dagar går så att de kan få hjälp av jobbgarantin (sysselsättning och aktivitetsersättning) Vi pratar en ersättning mellan 50-60 kr om dagen för dessa ungdomar.

Att då få ett besked från Arbetsförmedlingen att du tyvärr inte lyckats få anställning och räknas som arbetslös även på dag 87 men här kommer det stora MEN:et.

Du har tagit de timmar du kan få jobba under tiden, vilket gör att du trots allt inte omfattas av jobbgarantin och aktivitetsersättning. För att ”kvala” in denna gång måste du tacka nej till timjobb som erbjuds under x antal dagar.

När ungdomen gör sitt yttersta för att bli självständig och självförsörjande så möts de av regelverk som inte går att förklara. Den lilla ljusglimt som fanns slogs undan genom ett enda samtal!

Varför stjälpa när systemet borde hjälpa?

”Fundersam”

Frövi”