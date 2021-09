Ska utmana i toppen igen – här är Örebro Hockeys trupp säsongen 21/22

Målvakter

1. Jhonas Enroth

Ålder: 33.

Kom från: Klagenfurt (Österrike), 2020.

Moderklubb: Huddinge.

Statistik förra säsongen: 32 matcher, 19 segrar, 90,9 i räddningsprocent.

Kontrakt till: 2023.

Kommentar: Inledde fjolåret svajigt och utmanades rejält av Jonas Arntzen om platsen som förstemålvakt. Men under andra halvan av säsongen visade Enroth sin höga klass. En riktig målvaktsstjärna i SHL.

31. Jonas Arntzen

Ålder: 23.

Kom från: Leksand (allsvenskan), 2019.

Moderklubb: Lillehammer.

Statistik förra säsongen: 20 matcher, tio segrar, 90,37 i räddningsprocent

Kontrakt till: 2024.

Kommentar: Fick ett stort genombrott på SHL-nivå. Fick stå 20 matcher och såg ett tag ut att vara på väg att konkurrera ut Jhonas Enroth innan den sistnämnde hittade formen. Lite upp till bevis den här säsongen, att visa att fjolåret inte var en engångsföreteelse.

Backar

2. Rasmus Rissanen

Ålder: 30.

Kom från: Jokerit (KHL), 2018.

Moderklubb: Kalpa.

Statistik förra säsongen: 46 matcher, 9 poäng (2 mål och 7 assister).

Kontrakt till: 2022.

Kommentar: Googla ordet stabil och Rissanen dyker upp bland de första träffarna. Gör knappt några misstag ute på isen. Spelar rejält. Är inte oäven i spelet med puck. Finns mer offensiv i honom än vad folk kanske tror.

5. Gustav Backström

Ålder: 26.

Kom från: Modo (J18/J20) 2013.

Moderklubb: Guldsmedshytte SK.

Statistik förra säsongen: 52 matcher, 11 poäng (1+10).

Kontrakt till: 2022.

Kommentar: Tog ruskigt stora kliv ifjol. Imponerade så pass mycket att han fick göra debut med Tre Kronor. Defensiv klippa, men det finns mer att plocka offensivt. Har ett bra skott som han borde kunna utnyttja oftare. Vilket han visat under försäsongen.

6. Stefan Warg

Ålder: 31.

Kom från: Malmö (SHL), 2019.

Moderklubb: Örebro IS.

Statistik förra säsongen: 52 matcher, 8 poäng (4+4).

Kontrakt till: 2022.

Kommentar: Stora framsteg i sommarfysen medförde i att Warg hittade en nivå till i sitt spel. Betydligt mer rörlig än tidigare. Defensivt vet vi vad han går för men visade i fjol att han inte är oäven offensivt. Stor ledare, fick ta över lagkaptensrollen mitt under förra säsongen.

7. Marcus Hardegård

Ålder: 24.

Kom från: Timrå (hockeyallsvenskan), 2021.

Moderklubb: Älsvby IF.

Statistik förra säsongen: 30 matcher, 25 poäng (4+21).

Kontrakt till: 2023.

Kommentar: Timrå var överlägset när de tog sig upp i SHL och Hardegård var deras bäste back. Kan ses som en tvåvägsback, drar sig inte för att spela fysiskt, men utmärker sig mest offensivt med sin skicklighet. Toppback i allsvenskan, håller han i SHL?

27. Simon Forsmark

Ålder: 17.

Kom från: Kumla (U16/J18), 2016.

Moderklubb: Kumla.

Statistik förra säsongen: 2 matcher i SHL, 0 poäng. 19 matcher i J20, 9 poäng (4+5). 11 matcher med Lindlöven, 5 poäng (1+4).

Kontrakt till: Juniorkontrakt.

Kommentar: Ses som en av Sveriges mest lovande backar, födda 2003. Skicklig back, har egentligen alla förutsättningar att bli en storback. Behöver som de flesta juniorer jobba med fysiken.

51. Kristian Näkyvä

Ålder: 30.

Kom från: Linköping (SHL), 2018.

Moderklubb: Kiekko-Tiikerit.

Statistik förra säsongen: 39 matcher, 16 poäng (3+13).

Kontrakt till: 2023.

Kommentar: Kom in sent men inledde förra säsongen som om han aldrig varit sjuk. Såg oförskämt pigg ut. Kom in i en lite tyngre period kring årsskiftet innan han hittade tillbaka under sluttampen. I år med från start och Näkyvä har på försäsongen visat sin klass.

74. Nick Ebert

Ålder: 27.

Kom från: Hartford Wolf Pack (AHL), 2020.

Statistik förra säsongen: 19 matcher, 11 poäng (4+7).

Kontrakt till: 2022.

Kommentar: Stort frågetecken på förhand. Större delen av förra säsongen förstördes av en axelskada även om han glimtade till med några riktigt fina matcher. Årets försäsong har mest handlat om att han inte varit i form för att spela matcher. Men vi vet vad Ebert kan i grund och botten. Blir spännande att följa.

Forwards

12. Filip Barklund

Ålder: 19.

Kom från: AIK (J18), 2018.

Moderklubb: AIK.

Statistik förra säsongen: 19 matcher i SHL, 0 poäng. 19 matcher i J20, 16 poäng (1+5). 10 matcher med Lindlöven i hockeyettan, 17 poäng (8+9).

Kontrakt till: Juniorkontrakt.

Kommentar: Ombytt ett flertal gånger i SHL, men utan så värst mycket speltid. Skador i slutspelet öppnade plötsligt upp för Barklund som verkligen tog tillvara på chansen, bland annat genom att göra sitt första SHL-mål. Spelskicklig forward som bör kunna få mer speltid i år.

18. Rodrigo Abols

Ålder: 25.

Kom från: Springfield Thunderbirds (AHL), 2020.

Moderklubb: Prizma Riga.

Statistik förra säsongen: 47 matcher, 35 poäng (20+15).

Kontrakt till: 2023.

Kommentar: Lagets målkung ifjol. Fanns en osäkerhet om han skulle plockas tillbaka till Florida under säsongen, men blev kvar och växlade därefter upp och det rejält. En av slutspelets absolut bästa spelare. Känns majestätisk med sin tyngd men är ändå snabb och rörlig. En målskytt som känns nästintill komplett, i alla fall på SHL-nivå.

20. Miikka Salomäki

Ålder: 28.

Kom från: Colorado Eagles (AHL), 2020.

Moderklubb: Raahe.

Statistik förra säsongen: 26 matcher, 12 poäng (2+10).

Kontrakt till: 2023.

Kommentar: Energiknippe, spelar med stort hjärta. Går hundra procent i varje byte. Samlat på sig erfarenhet från NHL och var med i det Nashville Predators som 2017 spelade Stanley cup-final. Vänt hem till Europa för att han vill ta kliv offensivt och bli en mer producerande spelare. Återstår att se om han klarar det.

21. Linus Öberg

Ålder: 21.

Kom från: Trollhättan (2016).

Moderklubb: Vänersborg.

Statistik förra säsongen: 51 matcher, 17 poäng (13+4).

Kontrakt till: 2023.

Kommentar: 13 mål som förstaårssenior, snacka om genombrott! Det roliga är att det finns en del kliv att ta i spelet i stort. Målskyttet har han, nu gäller det att få det övriga på plats. Med Öbergs dedikation och arbetskapacitet så finns alla förutsättningar.

24. Jani Lajunen

Ålder: 31.

Kom från: Lugano (NLA), 2021.

Moderklubb: GrIFK.

Statistik förra säsongen: 38 matcher, 21 poäng (9+12).

Kontrakt till: 2023.

Kommentar: Gäckade Örebro när han 2015 manövrerade ut Derek Ryan i slutspelet med sitt Växjö. Inte spelaren som glänser utan är lagspelaren som får medspelarna att växa. Får goda vitsord och kommer vara nyttig för Örebro Hockey.

29. Milton Oscarson

Ålder: 18.

Kom från: Kumla (U16), 2017.

Moderklubb: Kumla.

Statistik förra säsongen: 3 matcher i SHL, 0 poäng. 15 matcher i J20, 6 poäng (4+2).

Kontrakt till: Juniorkontrakt.

Kommentar: Visade fina tendenser redan i den riktiga SHL-debuten mot Färjestad i slutomgången. På försäsongen har han tagit vid där han avslutade i våras. Tar för sig. Utmärker sig med sin längd (196 enligt Eliteprospects) men är ändå rörlig för att vara så lång.

33: Christopher Mastomäki

Ålder: 24.

Kom från: Luleå (SHL), 2017.

Moderklubb: Älta.

Statistik förra säsongen: 41 matcher, 6 poäng (3+3).

Kontrakt till: 2022.

Kommentar: Blivit en trotjänare i den här klubben. Besitter stora ledaregenskaper med sitt sätt att vara. Rent hockeymässigt känns det dock som det stått still ett tag. Pålitlig i det defensiva men behöver kunna få ut mer offensivt. Och det finns det ändå potential till.

36. Emil Larsson

Ålder: 28.

Kom från: Luleå (SHL), 2020.

Moderklubb: Strömsbro.

Statistik förra säsongen: 49 matcher, 22 poäng (8+14).

Kontrakt till: 2023.

Kommentar: Det slog kanske inte gnistor om honom i grundserien även om han glimtade till. Men det var framför allt i slutspelet som Larsson visade vilken bra spelare han är och varför han kontinuerligt tas ut i Tre Kronor. Jobbig att möta i det fysiska spelet, kan ta bort motståndarnas bästa spelare (fråga Marek Hrivik). Målfarlig när lägena dyker upp. Slutspelslirare ut i fingerspetsarna.

39. Joel Mustonen

Ålder: 28.

Kom från: Frölunda (SHL), 2021.

Moderklubb: Tingsryd.

Statistik förra säsongen: 17 matcher, 3 poäng (0+3).

Kontrakt till: 2022.

Kommentar: Fjolåret förstördes, av allt att döma av sviterna av covid och Mustonen bokfördes endast för 17 matcher. Kontraktet med Frölunda bröts i förtid och Örebro nappade. Hittills ser klubben ut att kunna ha gjort ett kap. Sett pigg ut under försäsongen. Hittat fin kemi med Jani Lajunen och Linus Öberg. Utvecklats i Frölunda och blivit mer av en tvåvägsspelare.

40. Elias Ekström

Ålder: 20.

Kom från: Hällefors (U16/division 3), 2016.

Moderklubb: Hällefors.

Statistik förra säsongen: 28 matcher i SHL, 5 poäng (2+3). 8 matcher med BIK Karlskoga i hockeyallsvenskan, 2 poäng (1+1).

Kontrakt till: 2022.

Kommentar: Skicklig och smart forward, precis som Filip Barklund växlade Ekström upp när han fick chansen i slutspelet. Ger den hårt arbetande fjärdekedjan en ytterligare dimension med sin spelskicklighet. Behöver ta kliv fysiskt.

62. Robert Leino

Ålder: 28.

Kom från: Ilves (finska ligan), 2020.

Moderklubb: HPK.

Statistik förra säsongen: 50 matcher, 33 poäng (15+18).

Kontrakt till: 2023.

Kommentar: Fjolårets stora fyndvärvning. Producerade i stadig takt, gjorde fler mål än vad någon egentligen hade anat på förhand. Utöver det starkt spel i egen zon, nyttig i boxplay. Har precis som i fjol Emil Larsson och Robin Kovacs bredvid sig och de tre har fin kemi.

71. Juuso Puustinen

Ålder: 33.

Kom från: Sibir Novosibirsk (KHL), 2021.

Moderklubb: Kalpa.

Statistik förra säsongen: 46 matcher, 30 poäng (18+12).

Kontrakt till: 2022.

Kommentar: Har precis som Borna Rendulic tröjnummer 71 vilket är en skön liten slump med tanke på att Puustinen är lite av Rendulics ersättare. I alla fall som den store målskytten med ett väldigt bra skott. Har dock inte riktigt kommit till sin rätt under försäsongen och har även haft skadekänningar.

73. Oliver Eklind

Ålder: 23.

Kom från: Bik Karlskoga (hockeyallsvenskan), 2020.

Moderklubb: Kumla.

Statistik förra säsongen: 52 matcher, 12 poäng (4+8).

Kontrakt till: 2022.

Kommentar: Ett debutår i SHL som lovade gott för Kumlasonen. Har gjort stora framsteg fysiskt och har gått ner ett antal kilon, utan att tumma på styrkan. Har alla förutsättningar att kunna ta ytterligare steg den här säsongen.

96. Robin Kovacs

Ålder: 24.

Kom från: Luleå (SHL), 2020.

Moderklubb: Flemingsberg.

Statistik förra säsongen: 51 matcher, 38 poäng (17+21).

Kontrakt till: 2023.

Kommentar: Hade förtvivlat svårt att göra poäng i början av säsongen. Men när väl första målet kom så släppte det helt. Spelade sin livs hockey, gjorde bästa säsongen i karriären och delade interna poängligasegern med Borna Rendulic. Ändå känns det som att det finns mer att ta av och de tendenserna har synts under försäsongen. Potentialen är skyhög.