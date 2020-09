Skadade Kif Örebro-stjärnan om stödet och förhoppningen om nytt kontrakt: ”Gör gärna comeback här”

Det har hunnit gå en vecka sedan Heidi Kollanen, 23, föll ihop efter en duell med Mimmi Strömgren i slutminuterna av Kif Örebros bortamatch mot Växjö.

– Jag förstod direkt vad det handlade om. Jag har dragit korsbandet i högerknäet en gång tidigare (2011), och det var precis samma känsla. Det gör inte sådär fruktansvärt ont, men jag visste vad det var som gick sönder, säger Kollanen som fick sina farhågor besannade efter en magnetkameraundersökning på USÖ några dagar senare.

– Jag tror inte att det hade med tacklingen att göra, snarare berodde det på att gräset var blött. Jag halkade till och knäet fastnade i sin position och blev ”överböjt”.

Hur har du hanterat skadan mentalt?

– Efter den första chocken har det varit okej. Knäet känns bra nu, jag har ingen smärta. Klart att det suger att råka ut för en sådan här sak, men det hjälper inte att gå och tycka synd om sig själv. Det enda som kommer hjälpa är att jag sköter rehabträningen ordentligt och ser till att komma tillbaka.

Trots den allvarliga skadan fanns Kollanen uppsatt som avbytare till Kif Örebros match mot FC Rosengård på söndagen. Men någon chans till spel fanns förstås inte – i stället handlade det om att ge henne en möjlighet att se matchen tillsammans med lagkamraterna, vilket coronarestriktionerna annars sätter begränsningar för.

– Det var fint att jag fick den möjligheten. Jag var med på samlingen inför matchen också, och jag blev rörd när Nellie (Lilja, lagkaptenen) höll sitt peptalk och sa till de andra att de skulle spela för mig i den här matchen. Det var en så fin sak att säga, säger Kollanen.

Medspelarna stred också tappert på planen, men förlorade till slut med 3–0 mot serieledaren från Malmö.

– Vi förtjänade verkligen mer än en 3–0-förlust. Vi skapade chanser och försvarade oss bra. Jag tycker att det var vår match tills de gjorde 2–0, jag är stolt över tjejerna, säger Kollanen.

För hennes del väntar nu en lång period rehabiliteringsträning. Läkarna talar om nio–tolv månader innan hon är tillbaka i spel, själv hoppas hon kunna korta den tiden.

– Förra gången var jag tillbaka och tränade fullt med laget efter sex månader, och jag är redo att göra samma sak igen. Det är ”bara” korsbandet som är trasigt, så jag hoppas att frånvaron inte ska bli längre den här gången, säger hon.

Den här säsongen är hur som helst över för Kollanen, och därefter går kontraktet med Kif ut. Förhandlingar om ett nytt har inte startat.

– Nej, vi har inte pratat så mycket än. Men får jag välja stannar jag gärna och fullföljer rehaben och gör comeback här. Men vi får se hur det blir, säger hon.

Jonas Karlberg är sportchef i klubben.

– Det är klart att vi ska prata framtid med Heidi. Hon har gjort en jättebra säsong, vi trivs med henne och förhoppningsvis trivs hon med att vara här. Men vi får se vad det mynnar ut i, säger han.

Elli Pikkujämsä, Nathalie Hoff Persson, Elin Bengtsson, Ellen Karlsson, Sara Lilja-Vidlund och Karin Lundin har kontrakt över 2021, övriga spelare i Kifs trupp sitter liksom Kollanen på utgående kontrakt.

– Vi har börjat diskutera internt, börjat göra någon form av plan inför nästa säsong, både vad gäller spelare med utgående kontrakt och kring hur vi kan stärka truppen. Vi brukar ha hög spelaromsättning, men förhoppningen är att den ska vara mindre. Kontinuitet är bra, och det har vi haft ont om, säger Karlberg.

Kollanen kom till Kif från italienska Tavagnacco förra sommaren. På 31 tävlingsmatcher i allsvenskan och svenska cupen har hon noterats för elva mål och sex målgivande passningar. För finska landslaget har hon gjort två mål på tio landskamper.

Tills vidare fortsätter hon att komma till Behrn arena för lagets alla träningspass.

– När de andra går ut på planen så går jag till gymmet. Jag kan cykla och träna upp styrkan i benet inför operation. Det är skönt att få vara i omklädningsrummet och umgås med de andra som vanligt.

Kif Örebros silly season inför 2021

Försvarare: Elli Pikkujämsä.

Mittfältare: Elin Bengtsson, Nathalie Hoff Persson, Ellen Karlsson.

Anfallare: Sara Lilja-Vidlund, Karin Lundin.

Utgående kontrakt: Ann-Sofie Gripenberg (målvakt), Mimmi Paulsson-Febo (do), Moa Öhman, (do), Frida Abrahamsson (försvarare),Emma Östlund (försvarare), Maja Regnås (försvarare), Ida Adamsson (mittfältare), Cali Farquharson (do), Freja Olofsson (do), Emilia Pelgander (do), Frida Skogman (do), Heidi Kollanen (anfallare).

Utgående låneavtal: Nellie Lilja (mittfältare, lån från FC Rosengård), Cajsa Åkerberg (do, lån från Eskilstuna United), Lindsay Agnew (do, lån från North Carolina Courage).