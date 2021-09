Skadliga privatiseringar ska bort!

... till John Johansson (S), Anna Andersson (KD) och Annika Tholster (C), NA 19 augusti.

I ett svar på min debattartikel om välfärden i Örebro (NA 11/8) hävdar styrande partier S, C och KD att det är fel av oss att påstå att styret sparar på den sociala välfärden i Örebro. Vi förstår att det är extra besvärligt för Socialdemokraterna att aktivt bidra till att vinsterna i välfärden fortsätter att urholka välfärden i Örebro, en politik som även går igen på riksplanet. Men vi tänker inte ta ansvar för styrande partiers politik. Inte heller tänker vi låta bli att kritisera S, C och KD för illa förd politik. För hur avsändarna än vrider och vänder på det, och till och med beskyller oss för att fara med osanning, så talar styrets budget för 2021 sitt tydliga språk.

I Vänsterpartiets budgetförslag 2021 satsar vi 78 miljoner kronor mer på området social välfärd än vad styret gör. Vi ser inget fel i att påtala detta faktum och förvånas av att styrande partier verkar tycka det. Att vårt budgetförslag inte skulle vara fullt finansierat eller lova ”allt till alla” som avsändarna skriver är inget annat än styrande partiers strategi för att slippa erkänna att deras välfärdspolitik inte håller måttet.

Om styrande partier absolut ska ha privata aktörer i Örebros välfärd så borde de åtminstone genomföra regelbundna oanmälda inspektioner för att säkerställa att människor inte far illa.

Styret säger sig vilja ha en välfärd med hög kvalitet men sätter inte av pengarna för att ge verksamheterna rätt förutsättningar. Och trots påståendet om aktiva beslut för att örebroarna ska kunna lita på välfärden så möts vi allt för ofta av händelser som vittnar om det motsatta. Innan vårdskandalen kring Berggården kom till allmänhetens kännedom via media har vi i Vänsterpartiet föreslagit att kommunen ska införa oanmälda inspektioner, något som i dag endast görs om det redan finns en misstanke. Detta valde S, C och KD tyvärr att rösta ner. Om styrande partier absolut ska ha privata aktörer i Örebros välfärd så borde de åtminstone genomföra regelbundna oanmälda inspektioner för att säkerställa att människor inte far illa.

I och med att vi i dag har ett system där företag kan tjäna stora pengar på välfärdstjänster så kommer de, som vilket företag som helst, också försöka maximera denna vinst. Vi vänder oss alltså inte i första hand mot de privata företagen – som försöker gå med vinst i en redan sönderslimmad bransch – utan det felkonstruerade, otrygga och destruktiva systemet i sig. Både Vänsterpartiet och en stor del av den svenska befolkningen inser detta. Vinster och välfärd är helt enkelt inte förenliga om vi ska sätta örebroarnas trygghet och välmående först.

Vi lovar därför väljarna i Örebro att vi kommer att göra allt i vår makt för att motverka och ta bort de skadliga privatiseringarna inom välfärden i Örebro. För många år sedan var även Socialdemokraterna med på denna linje.

När de nu har svikit sina gamla ideal och ändrat kurs så står vi i Vänsterpartiet stadigt. Så länge Örebros styrande politiker sätter vinster i välfärden före de egna medborgarnas trygghet och välmående så kommer vår röst att fortsätta att höras.

Martha Wicklund

kommunalråd, Vänsterpartiet Örebro kommun