Skandinaviska höjdpunkter

Replik

Lars Ströman uttrycker på ledarsidan i NA 19 februari att han inte tycker sig kunna se någonting skandinaviskt i vår livsmiljö. Jag tycker jag varje dag ser exempel i vardagen som utgör en viktig del av mitt liv.

När bilradion spelar Frödings ”Strövtåg i Hembygden” eller något av Dan Andersson. När jag med kören får sjunga ”Min plats på jorden”. När jag tänker tillbaka på tiden när jag läste Astrid Lindgren för mina barn. När jag ser skidåkning från Holmenkollen på TV och tänker på duster mellan norska, svenska och finska skidåkare. När jag sitter i bastun med en kall Norrlands Guld eller när jag inför middagen tar mig en sup, och varför inte då en Örebro överste eller en gammeldansk. När det på TV visas finnkamp i fri idrott där svensk skicklighet ställs emot finsk sisu. När jag går på sommarauktion och ropar in en tavla med Örebromotiv. När jag åker till midsommardansen i Sannahed och tittar på Örebro Folkdansgille. När jag någon vecka senare på samma plats får provsitta en Volvo Amazon -65 med vita hjulsidor vid en veteranbilsutställning. När jag lyssnar på manskören Lorelei som sjunger in våren, eller när Lyran spelar ”Våra vita grenadjärer”. När jag besöker Hindersmässan, Kumlamarken eller Mullhyttemarken med sin många ”knallar” där jag kan köpa både isterband och älgkorv. När jag en tisdag avnjuter raggmunk och fläsk i lunchrestaurangen.

Försök, Ströman, att njuta av det skandinaviskt fina som finns omkring oss, och som i alla fall ger mig en varm känsla av att vara hemma.

”Scandinavian Shuffle”

Örebro