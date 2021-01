Skånsk polischef svarar Lars Vilks: ”Omvärlden ser annorlunda ut”

I somras anmälde konstnären Lars Vilks polisen till Justitieombudsmannen. Vilks menar att det livvaktsskydd som han lever med hindrar honom från att ha ett privatliv och från att flytta ihop med sin partner. JO tog aldrig upp frågan för utredning men nu uttalar sig Petra Stenkula, polischef vid Region Syd, för Sveriges Radios Kulturnytt:

– Vi har många individer som lever under personskydd även om det just för Lars är en mycket speciell och svår situation och jag har all förståelse för att det inte är enkelt att vara skyddsperson. Alla som nån gång haft personskydd vet att det är ganska många uppoffringar som behöver göras av den individen. Det är inte roligt att ha det så och vi försöker normalisera det så gott det går, men jag känner mig trygg med det vi gör, säger hon till Kulturnytt.

Vilks har livvakt sedan 2010 efter dödshot från islamister. Hoten gjordes efter publiceringen av Vilks satirteckningar av Muhammed som rondellhund. Enligt Petra Stenkula har säkerhetsläget försämrats under åren.

– Omvärlden ser annorlunda ut och vi har ett mycket svårt uppdrag som vi behöver föra dialog med våra skyddspersoner kring, och särskilt då med Lars, säger hon.