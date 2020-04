Skärp upp hygienen, livsmedelsföretagare!

Inte sällan görs mediareportage om hur hårt corona-krisen slår mot alla livsmedelsföretagare, vilket såklart är jättesynd.

Men det är trist att se hur flertalet stolt uppger i media att dem är ”extra noggranna med hygienen”. Detta rimmar illa med att ni sedan samtidigt står i era restaurangkök, matvagnar etcetera och hanterar oförpackade livsmedel utan att bära hårskydd. Detta är varken hygieniskt eller ens lagligt – ni begår till och med brott mot livsmedelslagen (EG-förordning 854/2004) för att tala klarspråk. Och nej era hårstrån är kanske inte förorenade med corona-virus (och man blir troligtvis inte smittad av corona via intag av corona-smittad mat, corona smittar främst via droppar i luften, ej via magtarmkanalen ).

Trots det så har hårstrån och hårbotten naturligt bakterier som när dem hamnar i maten kan växa till och bilda gifter som sedan gör oss väldigt magsjuka.

Så vill man nu (stöd-)köpa maten ni serverar så lovar jag att flertalet av era kunder inte vill ha era hårstrån eller skalp-rester på köpet. Så nää skärpning gällande efterlevnad av grundläggande hygienregler, corona-tider eller inte, bättre kan ni!

”Birgitta”

Örebro