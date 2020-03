Skicka in dina bilder – hur hanterar du coronakrisen?

Krispaket, oro och stora folksamlingar som förbjuds.

Men samtidigt fortsätter samhället att verka i spåren av corona. Kanske i nya former än för bara ett par veckor sedan. Vi går till jobbet, eller jobbar hemma. Vi hämtar barn på skolan, vi kanske tvättar händerna lite oftare.

Nu vill vi veta hur just du gör för att hantera situationen.

Jobbar du hemifrån för säkerhets skull?

Hur ser det ut på din arbetsplats?

Hjälper du dina grannar lite extra?

Städar du föreningslokalen supernoga?

Vi vill gärna ta del av just dina upplevelser om vardagslivet – så skicka in dina foton till oss på hur just du gör.

Mejla in en bild till oss. Skriv med vad du heter, vill du bara ha förnamnet går det såklart bra, var du bor och lite kort om hur du tänker och gör.

Kontaktuppgifter till oss hittar du här nedan.