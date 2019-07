Skidläger mitt i sommaren – ungdomar laddar för vintersäsongen

Ungdomar mellan 12-15 år har nyligen kommit hem från ett sommarskidläger i Krassbäck utanför Motala som Zinkgruvans IF arrangerar där ungdomar från klubbarna Zinkgruvans IF, Garphyttans IF, Hällefors SK och Almby IK deltog. Initiativet har tagits för att ungdomarna ska få träffas även när det inte är vintersäsong och har genomförts med ekonomisk hjälp från Örebro läns skidförbund. Tanken med lägret är även att motivera fler ungdomar att fortsätta vara aktiva inom sporten efter att de fyllt 15 år, eftersom det är en ålder då många väljer att sluta.

Lägret hölls i Godegårds SK:s klubbstuga Krassbäck som ligger mitt ute i skogen. Där anordnades många aktiviteter av olika slag, bland annat rullskidor vid Övralid med en våghalsig färd nedför Nedralidsbacken. Deltagarna fick även ägna sig åt orientering, löpning och mountainbikecykling. Det fanns även tid för bad vid Medevi brygga. Lekar stod också på programmet och en av dem var “Bonnastafett”, där deltagarna skulle dra varandra i en snöskyffel iklädd skoteroverall och keps.

En av dagarna tillbringades på militärförläggningen i Kvarn med massor av äventyr och träning. Bland annat fick deltagarna göra upp en eld snabbast för att elda av ett snöre och bygga ett högt stentorn på snabbast möjliga tid. De fick även ägna sig åt klättring, träning i styrka och framförallt smidighet. Dessutom fick de åka linbana och laga militärmat med stormkök.