Efter misstänkta skolhotet i Sydnärke – föräldrarna i chock över beslutet kasta ut deras barn: ”Det är så många fel begångna”

Allt började på en engelskalektion. Eleverna i sjuan skulle välja en musikgrupp och musikvideo och sedan diskutera innehållet.

Fem elever hade valt en video till låten "Pumped up kicks", av gruppen Foster the people. Låten är från 2011. Den är glad och svängig, men har ett mörkt tema. Den handlar om skolskjutningen i Columbine i USA 1999. Budskapet i låten är bland annat att skolskjutningar blivit så vanligt i USA att man numera rycker på axlarna åt det. Refrängen lyder till exempel "All the other kids with the pumped up kicks, You'd better run, better run, out run my gun".

(Fritt översatt: "Alla de andra barnen med sina lyxiga skor, bäst ni flyr, bort från mitt vapen")

Klippet som visades i klassrummet var inte originalvideon till låten, utan en så kallad fan-video. Bilderna som klippts ihop med låten visar en dramatiserad skolskjutning. Men det visade sig vara ett problematiskt val.

– Några i klassen reagerade starkt. Bilderna är otäcka, berättar en av föräldrarna, vars son vi kan kalla för Johan.

Läraren fortsatte diskutera skolskjutningar på nästa lektion. Det blev också ett samtalsämne i klassen som fortsatte under några veckors tid.

Men den 25 oktober kom polisens insatsstyrka till skolan, och fem elever blev inkallade till rektorn.

– Emil hade hunnit gå hem, så polisen kom hem till oss, berättar en annan förälder, vars son vi kallar för Emil.

Rektorn hade fått reda på att det hade visats ett videoklipp på engelskan och att det skulle finnas detaljerade planer på en skolskjutning.

– Det fanns samtidigt en pågående konflikt mellan killarna i klassen, berättar Emils mamma.

I samband med konflikten tar en av killarna stryptag på Emil, varpå Emil tar upp en hagelpatron som han hade i fickan.

– Hagelpatronen hade Emil fått av en annan elev en dag tidigare. Skolelever ska inte hantera hagelpatroner, allra minst i skolan, så det var självklart helt fel att den hamnat där, säger Emils mamma.

Alla fem elever som visade klippet blir avstängda från skolan med omedelbar verkan. Deras telefoner och hagelpatronen beslagtas av polisen.

Veckan efter är det höstlov, vecka 44. Då blir Johan och Emils föräldrar kontaktade av rektorn på skolan som meddelar att deras barn inte får komma tillbaka efter lovet.

– Motiveringarna är visningen av klippet, hagelpatronen och att våra barns namn är de som nämnts flest gånger i samband med händelsen, berättar Emils mamma.

De andra tre avstängda eleverna får komma tillbaka till skolan.

Emil och Johan stannar hemma hela vecka 45 och skolan utlovar nu kompensation för den missade skolveckan.

– Rektorn ringer oss på måndagen vecka 46 och säger att vi ska komma in på onsdagen och hämta Ipad och läroböcker, säger Johans mamma.

Det gör de.

– Vi blir då erbjudna fjärrundervisning via internettjänsten Skype i hemmet, i engelska, matte och svenska.

Anledningen är att Emil och Johan enligt rektorn fortfarande utgör ett så pass stort hot mot de andra elevernas säkerhet. Polisutredningen pågår och det finns enligt rektorn elever som fortfarande inte känner sig trygga. Beskedet meddelas via sms.

Men någon fjärrundervisning via Skype kommer inte igång.

Föräldrarna är nu mycket kritiska till skolans agerande och kontaktar Skolverket, som presenterar vilka regler som gäller.

Vi har aldrig fått någon skriftlig beskrivning av händelsen eller vad avstängningen grundar sig på.

– Vi har aldrig fått någon skriftlig beskrivning av händelsen eller vad avstängningen grundar sig på. När ett barn blir avstängt eller får tillfällig omplacering, har föräldrarna rätt att få veta vad ens barn har gjort. Vi har bara fått höra att andra elever har kommit och berättat att det "ska ha funnits" planer på en skolskjutning. Alltså rykten, säger Emils mamma.

– Enligt Skolverket har vi också rätt att överklaga avstängningen, men det är inget skolan har informerat oss om, säger Johans mamma.

De fyra kommande veckorna får tolvåringarna totalt 25 minuters undervisning via Skype.

– Dessutom får vi reda på av Skolverket att fjärrundervisning i kärnämnena är förbjudet i Sverige. Undervisning ska ske i skolans lokaler.

Efter fyra veckors tillfällig omplacering, är beskedet att eleverna ska få komma tillbaka till skolan den 10 december.

– Men då får vi ett nytt besked. Skolan ska nu erbjuda "anpassad studiegång i enskild undervisningsgrupp" till och med den 15 februari. Det kommer som en chock för oss, säger Emils mamma.

Den 13 december återfår alla fem eleverna sina telefoner, vars innehåll nu har genomsökts och återskapats av polisen. Polisen har inte hittat några bevis för att eleverna planerade ett attentat. Den 20 december avskrivs misstankarna mot eleverna helt och polisutredningen läggs ner.

Men Johan och Emil får inte komma tillbaka till skolan.

Strax innan terminsstarten efter jullovet kontaktar föräldrarna skolan igen och frågar om eleverna kan komma tillbaka. Men skolan står fast vid beslutet.

Föräldrarna kontaktar återigen Skolverket, som meddelar att anpassad studiegång inte ska vara en följd av någon enskild händelse. Det är en stödåtgärd för barn som har svårigheter i skolan, och den ska föregås av en utredning.

– Inget av våra barn har någonsin behövt stöd och de har godkänt betyg i matte, svenska och engelska. Någon utredning har inte gjorts, säger föräldrarna.

Nu får eleverna fyra timmars enskild undervisning i veckan. Två timmars undervisning och två timmars promenad och lunch i en lokal som inte ligger i anslutning till skolan. Skolcoachen som undervisar dem är inte behörig lärare. Eleverna känner sig inte önskvärda i skolan.

– Under den här tiden har rektorn aldrig någonsin pratat med våra barn.

Vid ett tillfälle i januari söker föräldrarna upp rektorn, eftersom de inte får svar på telefon eller sms.

– Rektorn sa bara att besluten står fast och att vi kan lämna ett allmänt klagomål på kommunens hemsida, berättar Johans mamma.

Det har föräldrarna gjort. De har också anmält skolan till Skolinspektionen och några av besluten till förvaltningsrätten. Skolinspektionen har i sin tur begärt en förklaring av skolan. I onsdags meddelade även skolledningen att eleverna inte får återvända alls till sin klass och skola, utan uppmanas söka skola i en annan kommun. Om de inte söker självmant kommer skolan att placera dem i andra skolor och ordna skolskjuts dit. Något som föräldrarna ifrågasätter om det är rätt.

– Det är så många fel begångna. Vi har försökt få skolan att rätta till det, men det har inte gått. Vi vill bara att våra barn ska få gå i skolan.