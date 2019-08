Skolan måste möta varje elev

Nu är skolstarten här och många barn och ungdomar känner säkert ett extra pirr i magen. Hur ska det bli? Är lärarna bra? Vilka kommer gå i min klass? Skolan betyder så mycket och är själva nyckeln till allt man kan välja senare i livet. Med goda kunskaper läggs en bättre grund till frihet, egenmakt och försörjning. Därför är skolan så viktig, och därför prioriterar Liberalerna skola och utbildning så högt.

Ingen elev är den andra lik och vi bär alla på olika utmaningar. Skolan måste därför bli mycket bättre på att möta elever utifrån varje elevs egna unika förutsättningar. Tyvärr lyckas vi inte tillräckligt bra med det i dag. Det är för många som hoppar av eller lämnar skolan med otillräckliga kunskaper. Från Örebro kommuns grundskolor var det 284 elever som inte klarade sina betyg och som nu får en trassligare väg framåt. Dessa unga människors väg blir ofta att gå ett introduktionsprogram som ger möjlighet att senare komma in på en gymnasieutbildning. Introduktionsprogrammet bågnar. Det är ett individuellt uppbyggt program. Bra, men varför har inte skolan varit tillräckligt individuellt uppbyggd redan tidigare? Stora resurser går åt till att lappa och laga det man tidigare sparat bort bland de yngre åldrarna. Sedan kan vi konstatera att alldeles för många elever också lämnar gymnasieskolan utan godkända betyg.

Liberalerna vill att alla ska ges förutsättningar att lyckas. Då kan man inte spara på skolan såsom S, KD och C gör. Vi har sedan länge motsatt oss alla neddragningar rörande undervisningen och vi har under många år motsatt oss besparingar på den så kallade elevpengen, vad vi vet är vi det enda parti som gjort det. Att dra ner på elevpengen är så katastrofalt fel, okunnigt och fegt. Elevpengen borde vara möjligheternas väg för rektorer att planera verksamheten och inte till det hinder S, KD och C gjort den till. Att skära med osthyveln över skolområdet fungerar inte. Det finns delar som inte går att bespara och konsekvenserna av förd politik blir fler elever utan tillräckliga kunskaper, en sliten lärarkår och rektorer utan möjlighet att prioritera.

Vi vet att det är i mötet mellan lärare och elev som kunskapsutbytet sker. Elevpengen är både grunden och garanten för att skolledaren ska kunna anställa och organisera utifrån behov. Vi är övertygade om att både skolledare och lärare är de som vet vad som behövs i det dagliga arbetet. Det är dessa vi ska lyssna till och låta styra arbetet. Sedan måste vi se till att de centrala stödresurser som finns är de som efterfrågas. Behoven definieras bäst från dem i verksamheten och inte styrs som om från en annan planet. Det får inte fortsätta med att cheferna högre upp kör över skolledare och lärare.

Nu inför skolstart hoppas vi att alla skolor, oavsett om det första dagen i förskoleklass eller första dagen på en ny termin i gymnasiet, förmår att stötta och entusiasmera alla elever till utveckling. Vi vill se starka rektorer som med skollagen som grund driver sina skolor och som strider för eleverna. Eleverna i skolan är inte bara i början av sina liv, de är också allas vår framtid. Därför måste fler partier förena sig med Liberalerna och kräva ett slut på besparingarna inom skolan. Det fungerar inte att låta fler elever i Örebro dela på mindre resurser.

Vi önskar, trots sparbetingen, alla elever och den viktiga personalen i skolan god framgång. Ni håller i nyckeln till Örebros framtid.

Karolina Wallström

Liberalerna, kommunalråd

Magnus Riseby

Liberalerna, presidieledamot Programnämnd barn och utbildning

Mats-Olof Liljegren

Liberalerna, 2:e vice ordförande Gymnasienämnden

Robin Winqvist

Liberalerna, ledamot Grundskolenämnden