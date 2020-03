Sköllervallen utan belysning efter brand i elskåp: "All elutrustning uppbrunnen"

–Det var en motionär som var ute sent i onsdags kväll på motionsspåret i Sköllersta, som upptäckte att belysningen var trasig. Det visade sig att det brunnit i elskåpet. All elutrustning var uppbrunnen och det låg ett par fimpar i skåpet, säger Jan Engman, ordförande i Sköllersta IF.

Natten till måndagen brann en entrékur vid Sköllervallens tennisbanor ner, och även en villa fem minuter från idrottsplatsen.

–Vi vet inte om branden i elskåpet var samma natt, men tanken ligger såklart nära, säger Jan Engman.

Hallsbergs kommun har ansvar för belysningen. De är meddelade om branden. När ett nytt elskåp kan sättas upp är oklart.