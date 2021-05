Sköna beskedet för båtägarna –nu är iläggningsplatsen färdig

Under den gånga helgen sken solen för fullt och båtägare passade på att lägga i sina båtar vid båtiläggningsplatsen i centrala Nora, för att sedan styra skutan ut mot Norasjön.

De senaste två veckorna har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen lagt ny beläggning samt bytt belysning nere vid iläggningsplatsen. Samtidigt har fundersamma båtägare höjt sina röster i grannsamverkangrupper på Facebook där de skrivit kommentarer om att de haft svårt med att vända sitt ekipage nere vid båtrampen, vilket gjort att det försvårat för de som hyr båtplats av Nora kommun att lägga i sina båtar.

Håkan Blaxmo, trafikingenjör på Samhällsbyggnad Bergslagen, svarar nu båtägarna via ett mejl till tidningen att arbetet vid iläggningsplasten har avslutats under måndagen och att eventuella problem för båtägare som ska komma in med sina stora ekipage på plasten därmed ska vara lösta.

I mejlet skriver han följande:

"Arbetet har pågått under ett par veckor och beräknas vara färdigställt måndagen den 31 maj.

Rampen ska ha varit tillgänglig under hela perioden arbete utförts, med undantag för korta perioder då beläggningsarbete pågått.

Asfaltsarbete görs under sommarperioden då det under denna period är mest gynnsamt för asfaltering."