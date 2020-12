Sköt ÖSK Bandy mot elitserien med hattrick – nu får talangen fira jul i ensamhet igen: ”Förra året satt jag på ett flyg”

ÖSK Bandys supportrar kunde hur som helst inte ha önskat sig en finare julklapp än den som Saku Hämäläinen bjöd på. Ett hårt paket, som Gripen fick smaka på. Hattrick i seriefinalen, tre viktiga mål på väg till 7–4, nionde raka vinsten och serieledning med fem poäng.

– Försvaret var riktigt bra i dag. Vi spelade precis som vi hade planerat och spelsystemet fungerar väldigt, väldigt bra. Och när vi får chansen så sätter vi bollarna. Bra defensiv och anfallare som gör mål när vi behöver, det är inte svårare än så, säger Hämäläinen och ler nästan förläget:

– Jag fick tre bra passningar i dag, och då är det enkelt att göra mål.

Nåja. Ett par av baljorna var riktigt snygga. Som 1–0, i nionde minuten, då anfallskollegan och halvbrorsan Nico Nevalainen var tydligt offside vilket fick Gripenförsvaret att sluta spela. Men det var Hämäläinen som hann upp bollen och med två dragningar lurade bort Robin Eliasson i Gripenmålet.

– Jag hade bra fart och bra tajming där, men sedan gjorde jag nästan inte mål ändå. Det var tur att de inte försvarade sig alls, så jag hann vända runt två gånger, säger Hämäläinen.

– Andra målet var ett vanligt mål som en anfallare ska göra. En bra passning in framför mål från Jacob (Sjölander), så jag behövde bara lägga in bollen i bortre. Tredje var en riktigt bra passning från Alex (Adeheimer) på högersidan. Jag tog in bollen, och sedan hade jag lite tur som fick den mellan benen på målvakten.

Mål två och tre betydde 3–1, vilket var ställningen i paus, och 5–1, tolv minuter in i andra halvlek. Där någonstans säkrades segern. ÖSK:s tyngsta den här säsongen. För Hämäläinen gav matchen mål nummer 18, 19 och 20 i år – på nio matcher. I fjol gjorde han 15 på 22.

– Min målsättning inför säsongen var att göra det bättre än förra året, och det skulle jag säga att jag lyckats med hittills … Jag hade inte förväntat mig att det skulle gå så här bra, men jag har ett skönt flyt just nu och jag hoppas att det fortsätter så, säger Hämäläinen som nu toppar bandyallsvenskans skytteliga tre strutar före Gripens Markus Eriksson, som fick nöja sig med två mål på lördagen.

Nu väntar kort julledighet innan annandagens hemmamatch mot Boltic, med retur på bortaplan i mellandagarna. Men något riktigt julfirande blir det inte för 21-årige Hämäläinen, som utöver brorsan och anfallskollegan Nico Nevalainen har familjen hemma i Finland dit han på grund av pandemin inte kan ta sig.

– Jag kanske träffar någon av killarna i laget, annars sitter jag väl hemma, säger han.

– Men jag brukar inte fira jul så mycket, så det är inga problem. Förra året satt jag på ett flyg och sedan en buss hem från junior-VM i Ryssland den 24 december, så jämfört med det blir det här ändå bättre.

ÖSK Bandy–Gripen 7–4 (3–1)

1–0 (9) Saku Hämäläinen (Alex Adeheimer), 1–1 (22) Markus Eriksson (Johan Koch), 2–1 (38) Robin Folkesson (Saku Hämäläinen), 3–1 (42) Saku Hämäläinen (Jacob Sjölander), 4–1 (49) Simon Folkesson (utan assist), 5–1 (58) Saku Hämäläinen (Alex Adeheimer), 6–1 (61) Nico Nevalainen (Alex Adeheimer), 6–2 (63) Johan Koch (Anton Heinulf), 7–2 (89) Nico Nevalainen (Robin Folkesson), 7–3 (90) Tony Eklind (Nikke Tuhkanen), 7–4 (90+4) Markus Eriksson (utan assist).

Utvisningar, ÖSK: 1x10. Gripen: 2x10.

Domare: Ola Wållringer, Bandhagen.

Publik: 8.

ÖSK:s startelva: Joakim Westberg – Robin Folkesson, Arvid Karlsson, Sebastian Eriksson, Sandholm, Alex Adeheimer – Simon Folkesson, Victor Janérs, Jacob Sjölander – Nico Nevalainen, Saku Hämäläinen.

Avbytare: Elias Sandholm, Anton Engström, Vilgot Sjölander, Filip Bergman, Simon Hagström, Joakim Bergqvis (mv-res).