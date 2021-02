Skovgaard kan missa nyckelmatchen – I NA-intervju: ►Skadan som kan stoppa spel ►Utvisningsoron i comebacken ►Inställningen mot division 3-laget

Axel Kjäll kastade in Andreas Skovgaard så snart den danske mittbacken blev spelklar efter återkomsten till ÖSK. Skovgaard återbildade det framgångsrika partnerskapet med Michael Almebäck i ÖSK:s mittförsvar som var så framgångsrikt under hösten.

– Jag är sliten efter matchen och har ont i ett knä. Det är inget allvarligt men det gör ont och vi rehabiliterar det så gott det går. Det var något jag kände av innan förra matchen och jag skulle kunna spela, säger Andreas Skovgaard när han vandrar av torsdagsträningen.

Han har inte tränat tillsammans med laget och hans medverkan mot IF Lödde på söndag är därmed hotad. Under veckans träningspass har Benjamin Hjertstrand spelats in på Skovgaards position.

– Jag hoppas alltid att jag ska kunna spela men vi måste också vara smarta. Vi tar det dag för dag och ser hur det utvecklas.

ÖSK gjorde ingen bra premiärmatch i cupen och förlusten mot Trelleborg gör att lagets chanser att gå vidare från grupp 7 är allvarligt hotade.

– De första 20 minuterna var inte bra. Efter det hade vi bättre energi och visade att vi ville något men i den här matchen så funkade det inte, säger Andreas Skovgaard.

Både han och Michael Almebäck svarade för varsitt grovt försvarsmisstag under de första minuterna av matchen. Skovgaard klarade sig undan men Almebäcks bolltapp ledde fram till matchens enda mål.

– Målet är ett misstag av ”Micke” men det händer när man spelar längst bak och försöker att bygga upp spelet. Det är ju inte så att han gjorde det med flit. Vi som lag måste kunna rädda honom i en sån situation.

Jag blev orolig när domaren blåste.

ÖSK spelade upp sig i den andra halvleken men lyckades aldrig göra det så viktiga målet.

Andreas Skovgaards återkomst innebar att han visade upp det tuffa spel som ÖSK-supportrarna har lärt sig att gilla. I den andra halvleken bjöd han en Trelleborgsspelare på en vådlig volt efter en stenhård tackling. Skovgaard som redan hade en varning riskerade utvisning.

– Jag blev orolig när domaren blåste. Tänkte att om det blir frispark så kanske det blir ett andra gula också. Jag tycker inte att det ens var frispark eftersom jag gick på bollen men domaren kanske tyckte att jag kom in med för mycket fart. Men det blev inget kort och det var bra.

Oavsett om Andreas Skovgaard kan spela mot Lödde eller inte så menar han att inställningen kommer att vara avgörande. Om ÖSK kommer till spel med rätt inställning så blir det vinst mot division 3-laget från Lundtrakten.

– Cupen kräver alltid disciplin. Du möter lägre rankade lag men om du inte är där hundra procent eller gör sakerna som du gör när du möter bättre motstånd så kommer du inte att få de resultat som du vill ha. De här spelarna kämpar med allt de har för att vinna.

Lödde spelar i Sveriges femtedivision ...

– Ja, vi måste vinna. Annars skulle jag ljuga. Och de kommer inte överträffa vår vilja att vinna matchen. Om vi visar att vi vill vinna lika mycket som dem så kommer vi att vinna matchen eftersom vi är skickligare spelare.