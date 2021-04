Skovgaard kritisk efter nya ÖSK-förlusten: ”Måste spela med mer ära”

Det var en mycket besviken Andreas Skovgaard som kom till NA-sportens intervjumikrofon efter förlusten på Guldfågeln arena i Kalmar. Mittbacken Andreas Skovgaard efterlyser nu mer passion i laget efter 1–0-förlusten mot Kalmar FF på bortaplan.

– Vi kom in i den här säsongen med en så stark tro på oss själva. Den tron finns fortfarande kvar men ute på planen så sätter vi inte vår ära i varje situation och i varje duell. Vi försöker inte behålla bollen till varje pris och jag tycker att vi är för slarviga, säger Andreas Skovgaard.

Han fortsätter sitt resonemang:

– Visst, vi jobbar hårt men vi gör inte klart jobbet. Du får inte låta en motståndare gå förbi, eller låta dem ta bollen från dig. Det gör mig besviken.

ÖSK är nu i botten av tabellen med en poäng – från 0–0-matchen i premiären mot IFK Göteborg. Laget ligger på rätt plats, sett till prestationen, enligt Andreas Skovgaard.

– Jag tycker inte att vi är värda mer än så här.

Han och flera andra i laget hoppades att chockförlusten mot Östersund skulle ruska liv i laget. Istället blev det en match med godkänt försvarsspel men utan anfallsspel att tala om.

– Vi skapade inga målchanser, och det gäller inte bara den här matchen. Jag hoppades att vi skulle komma ut i den här matchen med mer hetta. Det krävs ännu mer passion. De skapar kanske inte så mycket heller men vi måste göra det bättre.

Vad sa ni till varandra efteråt?

– Det sas inte mycket. När domaren har blåst i pipan så kan man inte förändra de 90 minuter som vi just har spelat, då är det för sent. Då kan vi snacka hur mycket som helst men det spelar ingen roll. Det handlar om vad vi gör inför och vad vi gör under matchen.

Kalmar avgjorde matchen i den 82:a minuten när Oliver Bergs passning hittade ut till Isak Jansson Kalmars vänsterkant. 18-åringen sprang sig fri inne i straffområdet och sköt upp bollen i det bortre krysset. Michael Almebäck stötte bort sig mot Oliver Berg, Hussein Ali hann inte med i Janssons löpning och Skovgaard hade inte en chans att hinna fram för att blockera skottet.

– Jag har inte sett det nu efteråt. Jag tror helt enkelt att det handlar om att vi måste göra klart jobbet. Vi hade försvarat så bra i mer än 80 minuter men när vi ändå släpper in ett mål så betyder det ingenting. Det är så det känns efter matchen. Det är klart att det finns saker som vi kan ta med oss men känslan nu efter matchen är inte bra.

Saknar laget självförtroende?

– När det gäller mig själv så har jag ett bra självförtroende och det finns inget som kan rubba det. Jag hoppas att alla i gruppen känner likadant. Jag hoppas verkligen inte att någon sitter därinne och är rädd. Nu är det dags att visa vad vi går för och visa att vi inte är rädda.

Nu väntar IFK Norrköping hemma närmast – hur ser du på den matchen?

– Det är en viktig match för klubben och jag kände förra året att den betyder mycket för supportrarna också. Jag hoppas att vi gör en bra träningsvecka med mycket hårt jobb. Vi har hamnat i en situation där det enda vi kan göra är att jobba hårdare och vara bättre med bollen. Jag hoppas att alla i laget känner likadant.

Andreas Skovgaard fick en smäll på knäet och hade under en period av matchen svårt att röra sig. Men dansken spelade klart matchen och efteråt tonar han ner händelsen.

– Det var bara under matchen. Det är ingen fara nu.