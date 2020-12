Skrämmande och overkligt: “Jag befann mig i pandemins epicentrum”

Stämningen var på topp, musiken dunkade i lokalen och folk trängdes, dansade och skålade med varandra. Det var som vanligt på Kitzloch, ett av Alpernas bästa after ski. Vi småpratade med bartendern som vi lärt känna genom åren. Det vi inte visste då var att vi bara var några veckor från att en pandemi skulle bryta ut i världen. Ännu värre var att det fanns ett konstaterat fall av smitta bland personalen som arbetade i lokalen. Det fick vi läsa om i brittiska och svenska tidningar först flera veckor efter att vi kommit hem från skidresan i Ischgl i Österrike. Många europeer berättade hur de blivit smittade på den berömda after ski-baren. I efterhand insåg vi att vi varit i ett av pandemins epicentrum i Europa. En plats där hundratals, kanske tusentals skulle visa sig ha blivit smittade. Tester visade senare att sammanlagt 15 i personalen hade covid-19. Och där hade vi vistats under tre kvällar. En skrämmande och surrealistisk känsla.

Vi reste hem den 22 februari och då var det mesta som vanligt i Sverige. Ingen samhällskris, inga restriktioner och den första lokala coronaartikeln i NA hade ännu inte publicerats. Den om att munskydden höll på att ta slut i Örebro. Det var flera veckor kvar till den 11 mars då pandemin skulle förändra allting över en dag i Sverige. Då folksamlingar på över 500 personer skulle förbjudas. Då ekonomin skulle börja störtdyka. Då samhället sakta skulle börja stängas ned.

Det blev fem ödesdigra dagar med smittspridning.

I Ischgl, en by belägen alldeles på gränsen till det i vintras hårt coronadrabbade norra Italien, lever samhället på skidturismen. Varje dag ger många miljoner i inkomster från den gigantiska skidanläggningen, restauranger och nöjesliv. Därför ville inte myndigheterna agera när isländska staten den 4 mars larmade att flera islänningar smittats efter att ha varit i Ischgl. Myndigheterna valde istället att hålla barerna öppna i ytterligare fem dagar till den 9 mars. Det blev fem ödesdigra dagar med smittspridning. 13 mars stängdes hela Ischgl. Katastrofen var ett faktum. Därefter har det skrivits spaltkilometer om alpbyn och pandemin. Historien om after ski-baren har varit toppnyhet på CNN, BBC och på många stora tidningars förstasidor i världen.

Viruset har verkligen gjort ett hack i tideräkningen.

Själva har vi under året funderat mycket på vad vi var med om. Att vi befann oss i ett av pandemins epicentrum i Europa under inledningen av en samhällskris som för evigt skrivit in sig i världshistorien. Viruset har verkligen gjort ett hack i tideräkningen. Nu är det före och efter pandemin 2020 som gäller. Själva vet vi inte om vi blev smittade den där februariveckan. I början på pandemin var testningen mycket restriktiv. Bara en av oss fick testa sig och det var negativt. Det kanske hjälpte till att vi var där när smittspridningen fortfarande inte var så stor.

Pandemin har fått hela världen att gå ned för räkning 2020. Det är som att mänskligheten har rest sig på åtta och nu med vaccinets intåg kan inleda resan mot ett förhoppningsvis normalt liv. Frågan är då vad ett vanligt liv är? Det är mycket som har förändrats i ett samhälle som befunnits sig i kris i nästan ett års tid. En sak är säker. Det mesta tyder på att 2021 kommer att bli ett bättre år än 2020. Det ger oss hopp inför det nya året.