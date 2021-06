Skrev bok om okänd konstnär: ”Ett kreativt geni jag tror att jag känner nu”

BAW heter boken kort och gott. Initialerna för Bror Anders Wikström. Nästan helt okänd i Laxå. Desto mer känd i USA, framför allt i New Orleans, där han under 25 år skapade mäktiga bilder och kläder till karnevalerna under deras guldålder. I modern tid har hans målningar sålts för runt en halv miljon kronor.

Lisbeth Axelsson hörde talas om honom första gången på biblioteket i Laxå som arrangerar en unik utställning med hans konstverk och bilder med start 25 augusti. Konstverk lånas ut av släktingar i Sverige och bilder från New Orleans. Tanken är att boken ska släppas samtidigt även om den finns klar redan nu.

– Allt började med en tavla som Bror Anders målat och som finns hos Ramundeboda-Laxå hembygdsförening. Sofie Nordenhaag Law som är utställningsansvarig på biblioteket kontaktade också Klas Wetter på Bärsta gård, en nutida släkting till Bror Anders, berättar Lisbeth Axelsson.

När Lisbeth i höstas började skriva på boken upptäckte hon en mycket fascinerande personlighet. Hon visste nästan inget om karnevalsvärlden i New Orleans från början. Men nu vet hon att Bror Anders gjort stora insatser för den.

– Jag vill också nämna Scott Norén som bor i New Orleans och som intresserat sig för Bror Anders som karnevalsdesigner och konstnär. Scott har hjälp mig med det material till boken som finns i New Orleans, berättar Lisbeth.

Under flera år till sjöss skrev Bror Anders Wikström, vars liv varade till 1909, dagboksanteckningar.

Hans far var förvaltare på Lassåna herrgård och mamman var hemmafru. Hon födde 11 barn varav 3 dog. Bror Anders var näst yngst av barnen.

– Föräldrarna ville att han skulle skaffa sig en högre befattning på ett bruk men det ville inte Bror Anders. Han slutade på Karro i Örebro där han inte trivdes och gick till sjöss som 15-åring.

När Bror Anders inte skulle gå i sin fars fotspår kunde föräldrarna tänka sig att han skulle blir sjökapten men det visade sig efter genomförd utbildning att han var närsynt så det blev inget med det. Skeppsbyggaryrket blev det heller inget med.

Bror Anders återvände istället till hemlandet som 24-åring och gick på Konstakademiens principskola i Stockholm. Men det var svårt med försörjningen så det blev en ny resa, den här gången till New York och sedan söderut till New Orleans.

– Han hade planer på att resa jorden runt men träffade Charles Briton, en svensk som bodde där och ritade karnevalståg. Så Bror Anders stannade kvar och hjälpte honom. När Charles dog fick han ta över efter honom och blev under 25 år den tongivande designern med när 1 000 efterlämnade karnevalsteckningar.

Han satte tillsammans med konstnärskollegor fart på konstlivet i New Orleans, byggde med dem upp en konstskola och verkade för uppförandet av ett museum.

Bror Anders åkte ibland till Paris för att köpa material till sina tåg, bland annat exklusiva tyger till karnevalsdräkterna. Han besökte också Sverige ganska ofta.

Vad gör dig fascinerad av honom?

– Att han tog livsödet i sina egna händer och var tillräckligt begåvad och envis för det. Han spelade flera instrument och hade en väldig drivkraft, var streetsmart som man säger idag. Bror Anders var ett kreativt geni som jag tror att jag känner nu.