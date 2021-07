Skulpturen som skulle bli en entré till Stortorget

Rinnande mönster

Det är svårt att undgå skulpturen Rinnande mönster av Roland Persson som sedan 2017 står vid den nedre delen av Stortorget i Örebro. Den färgglada högen som buktar och sjuder av överlappande former i olika motiv, mönster och reliefer kallades för Trashögen i en insändare för några år sedan.

NA hade även en artikel om kritiken mot verket kort efter invigningen. Där konstintendenten vid Örebro konsthall tog de negativa kommentarerna om verket sakligt och med ro: det kan ta tid att vänja sig vid något nytt. Han jämförde även med de negativa reaktionerna på ett annat ikoniskt verk på Stortorget: Gamla normer nya former (Likkistan), och som ingen idag troligen vill få bort.

Det som är spännande med Rinnande mönster är inte de negativa reaktionerna – de var nog dessutom väntade av både konstnär och jury – utan hur den balanserar mellan två ytterligheter. För de som motiverar verket ska textilierna ses som inkluderande i en positiv bemärkelse, där man kan känna igen sig i något så praktiskt och allmänmänskligt som just tyg. Men verket kan också ses som en symbol för en annan mänsklig egenskap, men som ger en mindre smickrande bild: vår tendens att lämna avfall efter oss.

På hösten 2015 finns en tidig beskrivning av vad som efterfrågas hos det konstverk som är tänkt att stå vid det nedre delen av Stortorget i samband med ombyggnaden av Trädgårdsgatan. Verket ska både minska den ”barriäreffekt” som annars blir av gatan mot torget, och dessutom koppla an på något vis till de två andra verken Likkistan och Engelbrekt. Den var även tänkt att fungera som belysning eller sittplats. Det fanns även en tanke om att den ska vara ”monumental till karaktären” för att hamna i blickfånget hos de förbipasserande. Och den skulle ”säga något om platsen” och handla om hållbarhet…

I början på 2016 bjuder kommunen in till intresseanmälningar för ”Konstnärlig gestaltning på Stortorget/Trädgårdsgatan”. Många av de nyss nämnda kraven kring vad verket ska göra ur ett stadsplaneringsperspektiv fanns kvar, inte minst att skapa en ”entré” till Stortorget från Trädgårdsgatan. För konstnärerna som kan tänkas skicka in förslag talar kommunen också om att urvalet kommer att göras utifrån konstnärliga och estetiska värden. Det innebär att verket ska knyta an till platsens syfte, förstärka den estetiska upplevelsen och samverka med arkitektur och miljö.

Det är även dessa aspekter som juryn har att utgå från när de under våren bedömer och värderar de 161 intresseanmälningar som skickas in. Efter en första sållning av kandidaterna återstår 29 konstnärer och förutom ovan nämnda kriterier har juryn tittat på om verket kan vara beständigt över tid och om det är en avspegling av tid och framtid.

Tidigt på hösten 2017 återstår fem konstnärer som får en timme vardera för att presentera sina förslag för juryn. Vad samtliga dessa handlar om har jag inte lyckats gräva fram, mer än att det vinnande bidraget Rinnande mönster fick följande motivering. Juryn tar fasta på att verket tydligt kommer hamna i blickfånget – med många färger i en ordnad villervalla. Materialet – bemålat brons – ger en lång hållbarhet och tygmönster ska vara igenkänningsbart från olika kulturers perspektiv. På så vis, skriver juryn, ska det ge ”platsen ett mjukt anslag och vara ett monument över människor och samhället” idag och i framtiden.

Det som är genomgående för verket är hur många saker som det ”ska göra”: det måste sticka ut och alla möjliga tolkningar och funktioner är beskrivna på förhand och under processens gång. Skulpturen blir på så vis ett exempel på den samtida konstens och samhällets förbannelse – syns du inte så finns du inte.

Det blir så många syften och funktioner för konstnärerna att förhålla sig till att man tycker synd om skulpturen. Kan den inte bara få finnas för sin egen skull?

Fakta: Konsten i Örebro – och dess historia

Fredric Skargren skriver om verk ur Örebro kommuns offentliga konstskatt med ett särskilt fokus på urvalsprocessen och örebroarnas reaktioner.

Fredric Skargren har läst historia och konstvetenskap, han har vid flera tillfällen skrivit om offentlig konst i Örebro på NA:s kultursidor.

Han har tidigare gett ut boken ”Konst i det fria – skulpturerna i Örebro stadspark”.

Fredric Skargren