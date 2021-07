Skyfallet sköljde bort väg – se konsekvenserna av kraftiga regnet: ”Det kom 100 millimeter”

Under onsdagskvällen drog ett skyfall in över trakterna norr om Kopparberg, och väg 793 vid Skäret utanför Kopparberg fick stängas av på grund av översvämning. Enligt boende som NA pratat med ska det ha fallit omkring 100 millimeter regn under gårdagen.

– Det var en djup, två meter bred vattenränna tvärs över vägen. Det gick inte att köra där. En av vägtrummorna hade inte orkat svälja vattnet, som tagit sig upp och spolat bort hela vägbanan, säger Per Eklöf, arbetsledare på Svevia, som ansvarat för vägdriften i området.

När NA var på plats på förmiddagen pågick reparationsarbeten längre upp på vägen, där delar av körbanan gett vika. Skador av den här omfattningen har inte skett här tidigare, uppger boende som NA pratat med.

Enligt Per Eklöf på Svevia var vägen körbar igen vid 9.20-tiden på torsdagen.