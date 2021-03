Skyttekungen har blivit assistkung: ”Inget som oroar” • Degerfors tog ny stark seger efter målfest

Degerfors fortsätter att imponera. Under lördagen slog man topptippade Häcken i en träningsmatch. Siffrorna? 4–3.

– Målrikt. Det är klart att vi inte är nöjda med att släppa in tre mål – på hörna dessutom. Samtidigt är det en grej som går att justera och träna på. På det stora hela gör vi ändå en väldigt bra match. Vi kontrollerar stora delar och är farliga när vi går framåt, säger anfallaren Johan Bertilsson.

Under försäsongen har nu Degerfors visat att man klarar av att stå upp mot allsvenskt motstånd. Bland annat har man spelat 2–2 mot IFK Göteborg, slagit Elfsborg med 1–0 och spelat jämnt mot Djurgården, även om det blev förlust med 3–2.

– Det är klart att det är skönt att känna att vi hänger med bra. Det känns bra att allt vi har jobbat med fortsatt fungerar. Samtidigt får vi inte sväva iväg och tro att det ska gå av sig självt. Det är stor skillnad på träningsmatcher och cupen och att orka en hel säsong.

Faktum är att Degerfors hade kunnat göra ytterligare mål mot Häcken. Redan i den tredje minuten sköt Victor Edvardsen ett skott som gick via ribban och sedan såg ut att studsa innanför mållinjen, men domarna lät spelet fortgå.

– Jag står ganska långt ifrån, men det såg misstänkt ut. Det var ett riktigt drömanfall, så det hade varit ett fint mål om vi fått det. Jag vet inte om den var inne, men tveksamma domslut brukar jämna ut sig.

Se spökmålet här:

I den andra halvleken gjorde man sedan tre mål inom loppet av fyra minuter, vilket gjorde att man vände underläge 1–2 till ledning med 4–2. De två första spelade Bertilsson fram till och passningen till Edvardsens 2–2-mål höll hög klass.

– Jag får bollen i en perfekt yta som jag gillar. Jag kan vända upp och trä in den där jag är säker på att han ska gå. Ett väldigt fint mål, så det var kul. Sen kom 3–2 snabbt med ett inspel som Saidi tryckte in fint. Vi gör några väldigt fina mål.

Målen kom precis när Degerfors förberedde hela fem byten vid sidlinjen. Bertilsson var en av de som fick gå ut, men han menar inte att det var orsaken till att laget la i en högre växel.

– Det är väl inget man tänker på, även om man visste att man skulle av runt den tiden. Det var nog bara en slump att det blev mål precis just då.

Se "Berras" briljanta framspelning här:

I fjol var Bertilsson lagets skyttekung i superettan med 19 fullträffar. Under försäsongen har nu istället blivit assistkung med fem framspelningar, även om han också gjort fyra mål själv.

– Jag vet inte om det är en slump. Jag ser mig själv lika mycket som framspelare som målgörare. Jag har inte haft jättemycket lägen heller, men det är inget jag har tänkt på så. Det viktigaste är att kroppen och spelet sitter mer och mer.

Nu väntar en träningsmatch mot Gais under långfredagen innan det sedan är dags för allsvensk premiär mot AIK den 12 april.

– Man vet aldrig var man står inför en säsong, men jag tycker att vi ska ha förväntningar på oss. Vi går in med självförtroende även om vi är nykomlingar. Vi ska fokusera och göra vårt bästa i varje match och då kommer vi ha chans i varje match.

Matchfakta

BK Häcken–Degerfors IF 3–4 (1–1)

Mål: 0–1 (14) Oliver Ekroth, 1–1 (41) Rasmus Lindgren, 2–1 (51) Gustav Berggren, 2–2 (59) Victor Edvardsen, 2–3 (61) Abdelrahman Saidi, 2–4 (63) Abdelrahman Saidi, 3–4 (74) William Milovanovic.

Varningar, BKH: Gustav Berggren, Pontus Dahlberg. Dif: Adam Carlén.

Domare:

Publik: –.

Häcken (4–2–3–1): Jonathan Rasheed (ut 46) – Johan Hammar, Tobias Carlsson, Rasmus Lindgren (K, ut 68), Oskar Sverrisson – Alexander Faltsetas (ut 76), Gustav Berggren – Bénie Traore (ut 76), William Milovanovic, Leo Bengtsson (ut 76) – Jack Lahne (ut 46).

Avbytare: Pontus Dahlberg (mv, in 46), Semir Bosnic, Sebastian Lagerlund (in 68), Yusuf Nuur (in 76), Leonardo Farah Shahin (in 46), Leon Kornbakk, Oskar Ruuska (in 76), Filip Trpcevski (in 76).

Degerfors (3–4–3): Jeffrey Gal – Sean Sabetkar, Oliver Ekroth (K), Sebastian Ohlsson – Gustav Granath, Adam Carlén, Nicklas Maripuu, Abdelrahman Saidi – Sargon Abraham, Johan Bertilsson, Victor Edvardsen.

Avbytare: Karl Serrano (mv), Jonathan Tamimi, Daniel Janevski, Ferhad Ayaz, Christos Gravius, Erik Lindell, Villiam Dahlström, Adhavan Rajomohan.

