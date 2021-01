Skyttekungen utvisad – då klev målvakten fram och sköt ÖFC till ny seger: ”Tror vi kan nå hela vägen”

Under söndagen kunde Örebro FC ta sin tredje raka seger och den fjärde på fem matcher. Det efter att man besegrat Borås med 7–4 på bortaplan.

– Det var bra och vi dödade dem med vårt jokerspel. Alla grabbar gör det jättebra, så det är en bra genomförd match, säger målvakten Dildar Caliskan.

Vad blev avgörande?

– Jag skulle säga att det var att vi spelade mycket fem mot fyra. De hade ingen koll alls och vi kämpade stenhårt.

Redan efter dryga 17 minuter fick dock fjolårets skyttekung i ÖFC, Simon Chamoun, sitt andra gula kort och han blev därmed utvisad. I spel med en man mindre lyckades Borås göra en reducering fram till 1–3.

– Det första gula tror jag var för snack och det andra är en axel mot axel, men det var nära sargen och tydligen var det vårdslöst. De reducerade, men ingen viker ner sig, det hade vi kanske gjort tidigare.

Med Chamoun utvisad fick istället årets skyttekung Ignatius Malki kliva fram och han svarade för tre mål i matchen. Men även Caliskan såg till att hamna i målprotokollet.

– Vi ledde med 3–1 och då slog jag en felpass så de kunde kontra in 3–2, men vi slutar inte då. Vi är ganska modiga allihop och krigar in 4–2 direkt eftersom vi fortsätter gå upp. Det är inte ofta vi släpper in så enkla mål i jokerspelet, så det är bara att köra. Det är ingen risk för oss, det ser nog farligare ut än vad det är.

Vad är det som gjort att ni kommit igång nu?

– Vi har fått in lite mer rutin och folk höjer sig. Förut kunde alla vika ner sig som fan, men nu fortsätter vi bara pusha. Vi är ganska stabila bakåt nu, så det är stor skillnad i försvarsspelet också.

Nyligen meddelades det att Caliskan inte kommer att spela fotboll med Örebro Syrianska den kommande säsongen. Det eftersom han ska kunna satsa fullt ut på futsal och ÖFC.

– Fotbollen tar ganska mycket tid och jag känner mig mer trygg i futsal. Jag vill komma in i landslaget och då måste man satsa. Sen vill vi i ÖFC komma upp och bli ett topplag och då krävs det att fler väljer att satsa helt på det.

Men en fortsättning som fotbollsspelare utesluter han inte.

– Nej, jag har ändå spelat hela livet. Men det kanske blir på en lägre nivå under division 1 och division 2, så att jag kan välja futsalen före.

Har du klart med någon ny klubb?

– Nej. Jag kommer nog inte göra klart med något heller förrän den här säsongen är slut.

Efter den senaste tidens starka form är ÖFC nu på väg att säkra en plats i vårens slutspel. Sju poäng skiljer ner till Norrköping som har fyra matcher kvar att spela. För ÖFC återstår tre matcher.

– Jag tror vi är etta sedan jag kom tillbaka, så jag tror att många lag kommer att vilja välja oss, men det är ren underskattning. Jag tror att vi kan slå alla lag och det är skönt att veta. Jag tror vi kan nå hela vägen.

Det kanske är så att ni hamnar i ett bra läge nu istället för att gå in som en av favoriterna i slutspelet som ni gjort tidigare.

– Ja, vi blir underdogs nu och det tror jag är klockrent. Men samtidigt har vi vunnit mycket i slutet och lagen har koll på varandra. Man måste ha form till slutspelet och vår är verkligen där, så några lag kanske inte vill välja oss på grund av det. Det spelar ändå ingen roll, de som väljer oss måste göra en jävligt bra match för att slå oss.

Matchfakta

Borås AIK–Örebro FC 4–7 (1–3)

Mål: 0–1 (8) Ignatius Malki, 0–2 (12) Paul Chamoun, 0–3 (16) Paul Chamoun, 1–3 (18) Arjan Mostafa (straff), 2–3 (27) Alexander Elmström, 2–4 (36) Dildar Caliskan, 3–4 (36) Arjan Mostafa, 3–5 (38) Senad Berisha, 4–5 (39) Alexander Elmström, 4–6 (39) Ignatius Malki, 4–7 (40) Ignatius Malki.

Varningar, BAIK: Hassan Najafi, Abdoulie Bojang, Alexander Elmström. ÖFC: Paul Chamoun, Dildar Caliskan.

Utvisning: Simon Chamoun, Örebro FC (två gula).

Domare: David Glavonjic, Danderyd.

Publik: 8.