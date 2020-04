SLÄKTKRÖNIKA ►I Knista finns NA-läsaren Ingemar Anderssons rötter: ”Brita stod nu ensam med sex barn”

Min mormors mormor Brita Jonsdotter, född 1805, inflyttade till Knista från Hardemo och drev tillsammans med maken Peter Olsson Norrgården i Nedre Östa i Knista, när Peter 25 februari 1842, endast 40 år gammal, föll död ned ute på ägorna. En stor tragedi för familjen. Brita stod nu ensam med sex barn, men då hon tycktes vara en duktig person, drev hon gården ensam i tio år, med hjälp av drängar och pigor.

1851 var dottern Brita Maria, min mormors mor, ute på pigjobb i Edsberg – seden var ju sådan på den tiden att flickorna skulle arbeta borta en tid för att få nya idéer. Hon träffade då, som ju kunde hända, Per Eric Ring – en dräng från Hidinge gård. Per Erik var född 1829 och Brita Maria 1830, de ansågs då tillräckligt gamla för att driva en egen gård, varför de anförtroddes att ta hand om Norrgården. Nu blev Brita Jonsdotter fördelsänka, det fanns ett mindre hus på gården, lämpligt för henne att bo i.

Nu är det ju dock inte så lätt att lämna en egen gård, har man ensam drivit en gård i tio år, vill man nog fortfarande bestämma en del. Dessutom var ju det här Brita Marias barndomshem, så även hon ville nog styra och ställa. Allt detta satte väl lite käppar i hjulen för Per Erics tankar om hur en gård skulle drivas. Per Eric kom från en soldatsläkt – fadern var indelt soldat under Hidinge rote, och hade anor från Hardemo med namn som Jul, Julbom med flera. Så även Per Erik ville säkert styra efter sin egen pipa.

Nativiteten var det dock inget fel på – som vanligt fick de många barn, tio stycken, men för övrigt gnisslade det väl en del. Tyvärr gällde det inte enbart gårdens skötsel, damerna bjöd ibland in släktingar där inte Per Eric var välkommen att delta. Det här var på den tiden då träpatronerna i Medelpad festade om på Hotell Knaust i Sundsvall, där det fanns en stor bred trappa upp till festvåningen, och man roade sig med att rida häst dit upp. Norrgårdens trappa var inte fullt så stor, men Per Eric ville ändå imponera på samma sätt, men det blev, som man kan förstå inte fullt så lyckat.

Till gårdarna på Knistaslätten hörde även utgårdar uppe i skogsbackarna, liknande fäbodar och kallades Östabackarna. Hit började nu Per Erik dra sig undan för att få lite lugn och ro. Här uppe var det skog, blandat med hagar och en hänförande utsikt ner över "Löta" och Svartån och bortöver Hidinge och upp mot de blå bergen. Då kunde det hända att förbipasserande kunde få höra: "Här sitter Kung Ring i Balders hage", här trivdes han.

Så småningom började tankarna på att bosätta sig på Östabacken tränga på. Per Erics dotter Ida Maria, min mormor, född 1862, hade i vanlig ordning tagit tjänst på annat håll, och liksom sin mor träffade även hon 1885 en man med erfarenhet av jordbruk – men han hade också mjölnarutbildning och var även kunnig snickare. Liksom Per Erik Ring, var han också av soldatsläkt, son till husaren Karl Petter Säf från Tomta i Vintrosa, hette Karl Erik och var född 1859.

Nu övertalades de att driva Norrgården, så historien verkade upprepa sig. Efter ett halvår hade Karl Erik dock fått nog, och tog i stället över en kvarn i Nora på arrende och blev mjölnare. Norrgården överläts i stället till Britta Marias tremänning Lars Danielsson, och Per Eric Ring behöll utgården på Östabacken, där han byggde bostadshus till sin familj och gjorde i stället dagsverken runt om i trakten. Nu kunde han också med gott mod ropa ut "Här sitter Kung Ring i Balders hage!"

Att det var naturskönt vittnas bland annat om att flera konstnärer sökte sig ut i de trakterna, en målade till exempel även en tavla av Rings stuga.

Lyckades det nu bättre för Karl Erik Säf och min mormor Ida Maria att vara mjölnare? Lite otur hade de nog. Det blev ett häftigt oväder, och åskan antände kvarnen i Nora, som brann ned. Nu hade det dock blivit lönsammare att vara byggnadssnickare igen, varför han åter flyttade till Vintrosa och bosatte sig på Säbyskogen, där han lät bygga sig hus, och blev kvar här ända till 1907.

Men så lockade en kvarn igen, nu i Stene Brunn, som han tog på arrende. Året därpå blev han oense med kvarnägarna om arrendet. Då sluts cirkeln för mormor Ida Maria. Hon kom tillbaka till Knista igen, för då köpte Karl Erik svärfar Rings hus i Balders hage (Östabacken).

Han byggde först en lillstuga för familjen att bo, i under tiden som han helt byggde om "Kung Rings hus", sedan jobbade han åter som byggnadssnickare, även om det ibland kunde bli långa resor. Ofta fick han först ro över Svartån, och sedan ta tåget från Hidingebro, för att därefter ligga borta en vecka i sträck, och så komma hem och ladda om igen.

Ida Maria och Karl Erik fick ju liksom de flesta på den tiden flera barn, åtta stycken blev det. Det sista av barnen blev min mor Ingeborg, som föddes 1908 på Östabacken, och här slutar tyvärr min röda tråd från Knista.

Ingeborg flyttade så småningom till Vintrosa, och min morbror Hugo övertog husen och utsikten från "Balders hage".

Ingemar Andersson

Örebro

