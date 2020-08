Släppte in straffmål på tilläggstid – då är tränaren kritisk: ”Tufft att han blåser”

Karlslund ställdes mot en av seriefavoriterna under söndagskvällen när de mötte Brommapojkarna på bortaplan.

Det såg länge ut som att den första halvleken skulle sluta mållös. Men när Ibrahim Habib ska rensa undan i frispark studsar bollen oturligt upp på handen. Då är tränaren Samuel Wowoah kritisk till att domaren valde att döma straff på tilläggstid.

– Där kunde han lika gärna inte blås straff. Jag tycker att vi har varit med om många situationer både för och emot där han inte blåser straff med motiveringen att det är bollen som söker handen och inte tvärtom.

– Vi hade en liknade situation under matchen och då väljer han att inte blåsa straff. Det är väldigt, väldigt tufft att han blåser när den studsar upp på armen.

Jakob Kindberg hade fullt upp i stora delar av matchen men och motade både frilägen och skott. Men när klockan hade passerat 80 minuter fick även han ge sig vika och siffrorna rann iväg.

– Det jag är mest besviken över är hur vi avslutar matchen. Även om vi har en dålig period så lyckas vi successivt jobba oss in och börjar göra vi rätt saker. Vi har två eller tre bra prestationer som kunde blivit mål. Men som stora delar av säsongen är vi inte riktigt på när det kommer till dom avgörande lägena, varken offensivt eller defensivt.

2–0 i den 80:e, 3–0 i 88:e och tillslut 4–0 i 91:a.

– Jag vill gärna kolla på sista 35 för innan jag uttalar mig, jag vet inte vad som händer som gör att vi blöder så mycket. Det blir för enkelt.

Trots straffmålet i den första halvleken anser han ändå att det blev en rättvis vinnare i matchen.

– Det var en tuff match utifrån resultat. Jag tycker BP är det bättre laget det första och inledningen av andra. Vi kommer inte riktigt upp in någon nivå överhuvudtaget, vi har jättesvårt.

Karlslund ligger på en trettondeplats i division 1 vilket skulle innebära kval när säsongen är slut. Men tabellen är inget som tränaren fokuserar på.

– Ska jag vara ärlig ingenting. Det är oroväckande när man inte vinner matcher, samtidigt har vi haft väldigt bra prestationer där vi inte vinner. Tre poäng är alltid det viktigaste men jag tror bra prestationer och fokus på rätt saker kommer leda till att vi tar poäng. Men det är 18 matcher kvar och vi måste hitta sätt att vinna matcher.

Matchfakta

IF Brommapojkarna–Karlslunds IF 4–0 (1–0)

Mål: 1–0 (45+2) Jesper Arvidsson, straff, 0–2 (80) Albin Linnér, 0–3 (88) Oskar Fallenius, 0–4 (90+1) Alexander Nilsson.

Varningar, BP: Albin Linnér, Alexander Fioretos, Jesper Ceesay, Alexander Nilsson. KIF: Christopher Alp, Sermed Habib, Gabriel Kopkin

Domare: Mohammadreza Faghani, Vällingby.

Karlslunds IF

Jakob Kindberg – Lukas Julher (ut 45), Filip Stankovic, Helmer Andersson, Christopher Alp (ut 45) – Ibrahim Habib, Elias Jangdin (ut 45), Sebastian Loyola Nydén (ut 84) – Christer Lipovac, Tidjani Diawara, Nadir Ayeva

Avbytare: Rasmus Forsell, Gabriel Kopkin (in 45), Dennis Koss (in 84), Salim Ali Mohammed, Jonathan Lundberg (in 45), Edvin Tellgren, Sermed Habib (in 45)

Brommapojkarna

Alexander Lundin – Jakob Glasberg, Ali Suljic, Jesper Arvidsson, Axel Wallenborg – Christer Gustafsson (ut 73), Jesper Ceesay (ut 90+2), Alexander Fioretos – Simon Helg (ut 61), Albin Linnér, Oskar Fallenius (ut 90+2)

Avbytare: Jonas Olsson, Omar Faraj (in 73), Aron Sandén, Endreas Tesfai, Alexander Nilsson (in 61), Cameron Streete (in 90+2), Adam Groundstroem (in 90+2)