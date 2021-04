SM-silver till Josefin Tjernlund – överraskade sig själv: ”Kändes inte så het i dag”

Josefin Tjernlund, 28, fick nöja sig med en 16:e-plats i lördagens premiär i orienteringens elitserie, Swedish league, i Västervik.

Något som sänkte förväntningarna inför söndagens SM i ultralång distans, i samma terräng. Men den tidigare landslagslöparen, som bor i Örebro och tävlar för OK Tisaren, överraskade alla inklusive sig själv när hon sprang hem en silvermedalj.

– Väldigt, väldigt skönt. Men otippat. Formen kändes inte så het i dag, men längden tog ut sin rätt. När många andra faller bort så kör jag bara på, säger Josefin.

Den fågelvägen drygt 20 kilometer långa banan var helt ”rak” – alla löpare hade alltså samma 22 kontroller, till skillnad mot vanliga tävlingar med masstart där några kontroller brukar skilja för att orienterarna inte bara ska kunna följa varandra.

Tätgruppen höll ihop och var länge stor, men på den över halvtimmeslånga sträckan mellan tionde och elfte kontrollen kom Linköpings Alva Olsson loss och fick en 1,5-minuterslucka som hon sedan successivt utökade till seger med drygt tre minuter. Där bakom föll en efter en bort, men med tre kontroller kvar var fem löpare inom fem sekunder i kampen om silver- och bronsmedaljerna. Bland dem både Josefin och hennes tvillingsyster Ellinor Tjernlund, som också tävlar för Tisaren.

– Det var lite kul att vi båda var med där framme. Ellinor var väldigt het i början, men sedan skedde något skifte och både hon och jag märkte att jag var lite starkare i slutet. I spurten skrek hon åt mig bakifrån: ”Josefin, kör nu sista biten!” Och då gjorde jag det, säger Josefin som spurtade ifrån trean Emma Bjessmo, Lidingö, med fyra sekunders marginal för att ta silvret efter två timmar och 17 minuters löpning:

– Det gör lite ont att spurta i det läget, faktiskt. Man drar sig nästan för att hamna i en sådan situation. Men det var desto skönare efteråt.

Ellinor var bara två sekunder efter Bjessmo och tog fjärdeplatsen. För Josefin var silvret karriärens tredje SM-medalj, efter brons i långdistans 2017 och silver i sprintstafett 2019.

På herrsidan tog Gustav Bergman, OK Ravinen, som väntat SM-guld. Där saknades Örebros landslagsstjärna Martin Regborn på grund av höftbekymmer, men KFUM Örebros Jonatan Gustafsson tog en finfin sjundeplats. Tisarens Lilian Forsgren stod över söndagens tävling efter en femteplats i lördagens medeldistans.

Elitorienterarna laddar nu om för EM-uttagningstävling i sprint och SM i knockoutsprint i Norrtälje om två veckor.

– Det är det jag lagt mest fokus på i år. Jag tar med mig den här prestationen dit, det var ett bra besked inför det som komma skall, säger Josefin som siktar på att ta en plats till sitt tredje raka EM i Danmark i maj.

Resultat

SM i ultralång distans, damer: 1) Alva Olsson, Linköpings OK, 2.14.39, 2) Josefin Tjernlund, OK Tisaren, +3.03, 3) Emma Bjessmo, IFK Lidingö, +3.07, 4) Ellinor Tjernlund, OK Tisaren, +3.09, 17) Linnea Claesdotter, do, +8.04, 35) Lovisa Persson, do, +21.20.

Herrar: 1) Gustav Bergman, OK Ravinen, 2.10.21, 2) William Lind, Malungs OK Skogsmårdarna, +1.22, 3) Eskil Kinneberg, OK Kåre, +2.36, 7) Jonatan Gustafsson, KFUM Örebro , +5.40, 23) Oskar Andrén, OK Tisaren, +9.18, 37) Daniel Martinsson, do, +12.49, 45) Gustav Hindér, do, +18.32.

Swedish league, premiär, medeldistans, damer: 1) Sara Hagström, IFK Göteborg Orientering, 34.47, 2) Helena Bergman, OK Ravinen, +1.20, 3) Karolin Ohlsson, Järla Orientering, +2.49, 5) Lilian Forsgren, OK Tisaren, +4.04, 7) Andrea Svensson, do, +4.39, 15) Ellinor Tjernlund, do, +8.01, 16) Josefin Tjernlund, do, +8.09, 18) Lovisa Persson, do, +8.28, 31) Linnea Claesdotter, do, +11.46, 41) Anna Hallmén, do, +13.05.

Herrar: 1) Gustav Bergman, OK Ravinen, 32.22, 2) Simon Imark, Tullinge SK, +0.04, 3) Isac Von Krusenstierna, OK Kåre, +1.34, 21) Oskar Andrén, OK Tisaren, +5.25, 38) Gustav Hindér, do, +7.19, 44) Filip Jacobsson, do, +7.50, 58) Daniel Martinsson, do, +10.03, 68) Jonatan Gustafsson, KFUM Örebro, +11.26.